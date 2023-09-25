台南七股潟湖疏濬 建議設離岸堤

台南七股潟湖的航道近年來常淤積，影響船筏進出、不利養殖，最近又出現淤積情形，市府正向中央爭取疏濬經費，希望年底前施工。但有議員認為，抽、挖起的沙放到網仔寮汕後會被吹走，應挖下方泥土覆住沙洲才能解決問題。市府回應，抽挖的沙會加覆防止流失。

養蚵的業者說，每到東北季風季節，挖起來的沙飛來飛去，淤沙還是年復一年，看著無法解決問題很難過。

市議員陳昆和指出，麻豆、佳里、西港、七股等地區許多排水流入七股潟湖，若七股潟湖淤積甚至陸化，水流不出海就會造成淹水，近幾年七股潟湖外青山港汕、網仔寮汕逐漸被海水溢過，潟湖漸淤積，影響養殖業。

陳昆和認為，疏濬航道問題出在只是抽表面的沙，且沙放置在網仔寮汕後又被吹走、繼續淤積，應挖起下方的泥土並堆放在沙洲，能防沖刷、保護潟湖，另建議可設置離岸堤。

南市水利局長邱忠川表示，目前仍以疏濬為主，正由農業局向漁業署爭取1800萬元疏濬經費，水利局今年則已執行2100萬元、疏濬長度830公尺，另也有建議水利署規畫設置離岸堤，防止潟湖陸化，此外，請台江國家公園管理處依「台南市一級海岸防護計畫」沙洲棲地保全應配合辦理事項，於沙洲海側以近自然工法豎堤防護，或以潟湖抽沙補注沙洲，保全潟湖生態及養殖產業。