持法媽祖秋祭鑽轎植福 薪傳開館國際古箏名師演奏

被譽為雲林縣最典雅的虎尾持媽祖宮，迎接中秋特舉辦秋祭大典，本月29日恭迎六府王爺、仁濟媽祖舉行秋祭宴王叩謝神恩及鑽轎底祈安植福，隔天新完成的「薪傳館」落成開館，請來國際級青年古箏大師黃偉傑帶領團隊現場演奏，縣長張麗善今天受邀代言並邀大家到虎尾參加偶戲節並參拜持法媽祖保平安。

持法媽祖宮是雲林唯一不燒金紙的媽祖廟，廟宇建築質樸典雅，古木參天，幽靜氣質，彩繪雕品處處皆是藝術之美，有別於一般宮廟喧囂熱鬧，為傳達民俗宗教文化內涵，廟方陸續完成莊嚴的心靈館、梳妝樓，還有石雕媽祖園區的清蒼閣、財神殿等，園區小橋流水，古意盎然，令人流連忘返。

廟方主委蘇遠明指出，持法媽祖宮結合宗教、文化、藝術、營造出不同的文化昇華力道，保存傳統文化之美，提升精神信仰行為，堅持作對的事，因此，邀請國內外雕刻彩繪名師，再完成「薪傳館」作為廟方的藝文展演空間，藉以把優美的宗教藝術文化代代相傳。

祭祀組長廖育輝也說，「薪傳館」以木雕為主，原木樓窗採用珍貴的百年榆木，不論仙女飛雲、琴棋書畫雕梁壁畫皆出自名師之手，細緻非凡栩栩如生，偌大的八仙壁畫是彩繪大師劉家正親手繪製，預訂本月30日開館作為廟方藝文中心，最難得的是，當天邀請國際級青年古箏大師黃偉傑帶領團隊現場演奏，增添喜氣。

縣長張麗善、文觀處長陳璧君今天受邀代言，她們說，持法媽祖宮是座別具藝術文化的媽祖廟，秋祭大典舉辦鑽轎底植福並邀請古箏大師為薪傳館開館演奏，十分難得，因秋祭也正逢雲林國際偶戲節開幕高潮，精彩節目連台，歡迎大家到雲林虎尾參加國際偶戲節並到持法媽祖宮參拜媽祖保平安，將收穫滿滿。