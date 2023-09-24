快訊

亞運桌球／直落3挺進4強 中華隊男團確定連3屆奪牌

爭取從優撫卹！4殉職勇消可獲2783萬至2897萬 屏縣府協助入祀忠烈祠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南登革熱今增197例累積破9000例 羅一鈞：疫情翻轉暫現曙光

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
疾管署副署長羅一鈞至南區金華里向里長及清潔志工致謝並加油打氣。圖／南市衛生局提供
疾管署副署長羅一鈞至南區金華里向里長及清潔志工致謝並加油打氣。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱今天新增197例，累積9141例，雖是周日，市府防疫沒休息，今出動300人到安南區噴藥800戶。疾管署副署長羅一鈞也至南區金華里向里長及清潔志工致謝並加油打氣，他說，目前疫情有緩和趨勢，勉勵大家再繼續努力，終將迎接疫情翻轉的曙光。

197例分布狀況為東區41例，安南區38例，北區36例，南區28例，永康區23例，中西區12例，關廟區5例，歸仁區4例，安平區、新市區及安定區各2例，仁德區、七股區、下營區及佳里區各1例。

今天雖是周日，但病毒蚊子沒有假期，市府防疫沒停止，出動3百人前往安南區梅花里及鳳凰里噴藥，登防中心主任蘇世斌特別前往噴藥現場感謝防疫人員及家戶，期待及時殺滅帶病毒的蚊子，遏止疫病的傳染。

羅一鈞也至南區防疫清潔日金華公園現場，向里長柯崑城及清潔志工致謝，羅一鈞表示，這次南下駐守台南1個月，也是首次來南區看第一線的防疫同仁及里長，清潔志工協助執行孳清及巡倒清刷非常辛苦，所幸目前疫情有緩和趨勢，勉勵大家再繼續努力，終將迎接疫情翻轉的曙光。

羅一鈞仔細巡視清潔志工孳清作為及放置誘殺桶的殺蚊防治作為，現場打開誘殺桶後發現仍有殺滅蚊蟲幾隻，可見落實巡倒清刷及清除積水容器，減少陽性孳生源仍然是防治登革熱不二法門。他說 最近反轉的跡象很明顯，但切勿鬆懈要慎防疫情反彈。未來一周將是關鍵期，中央與地方將持續加強合作，共同為守護所有臺南市民健康努力。

台南市衛生局長蘇世斌今天到安南區查看噴藥情形並慰問防疫工作人員。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局長蘇世斌今天到安南區查看噴藥情形並慰問防疫工作人員。圖／南市衛生局提供

疫情 羅一鈞 登革熱 台南

延伸閱讀

台南市登革熱今將破9千例 由8年前大流行數據看疫情

影／疾管署巡察登革熱台南熱區 羅一鈞：不能掉以輕心

羅一鈞進駐不到一周就見效 台南登革熱反轉、高點已過

羅一鈞前往大學視察防治工作 眼尖展開「突擊檢查」

相關新聞

台南登革熱今增197例累積破9000例 羅一鈞：疫情翻轉暫現曙光

台南市本土登革熱今天新增197例，累積9141例，雖是周日，市府防疫沒休息，今出動300人到安南區噴藥800戶。疾管署副...

台南、屏東社大倡議長距國家綠道 從山海圳到阿朗壹

台南社大台江分校推動大廟興學，倡議長距離國家綠道走路運動，發展台江十六寮單車人行友善綠道，來自屏北、屏南社區大學的教師社...

「九月雪」曾文溪畔搖曳 台南大內甜根子草展風情

中秋近，台南大內曾文溪畔甜根子草花海隨風搖曳，成為在地秋季限定美景，大內區公所今天下午辦理甜根子草花季，安排甜根子系列活...

交通部「金路獎」雲林獲兩大獎 打破往年得獎紀錄

交通部「金路獎」有國內交通界奧斯卡獎美稱，雲林縣政府一舉拿下「縣市政府路況養護類」及「縣市政府橋梁維護」雙料績優，創下歷...

台南3武陣登錄民俗類無形文化資產 薪火相傳代代永續

為保存與傳承武陣文化，台南市「竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣」、「本淵寮朝興宮金獅陣」及「埔頂東勢寮通興宮宋江陣」深具精...

台南市登革熱今將破9千例 由8年前大流行數據看疫情

台南市昨天本土登革熱新增261例，累積8948，今天將破9千例，重兵集結安南區和順國宅噴藥。疫情明起進入第39周，201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦