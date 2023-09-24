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台南登革熱今增197例累積破9000例 羅一鈞：疫情翻轉暫現曙光
台南市本土登革熱今天新增197例，累積9141例，雖是周日，市府防疫沒休息，今出動300人到安南區噴藥800戶。疾管署副署長羅一鈞也至南區金華里向里長及清潔志工致謝並加油打氣，他說，目前疫情有緩和趨勢，勉勵大家再繼續努力，終將迎接疫情翻轉的曙光。
197例分布狀況為東區41例，安南區38例，北區36例，南區28例，永康區23例，中西區12例，關廟區5例，歸仁區4例，安平區、新市區及安定區各2例，仁德區、七股區、下營區及佳里區各1例。
今天雖是周日，但病毒蚊子沒有假期，市府防疫沒停止，出動3百人前往安南區梅花里及鳳凰里噴藥，登防中心主任蘇世斌特別前往噴藥現場感謝防疫人員及家戶，期待及時殺滅帶病毒的蚊子，遏止疫病的傳染。
羅一鈞也至南區防疫清潔日金華公園現場，向里長柯崑城及清潔志工致謝，羅一鈞表示，這次南下駐守台南1個月，也是首次來南區看第一線的防疫同仁及里長，清潔志工協助執行孳清及巡倒清刷非常辛苦，所幸目前疫情有緩和趨勢，勉勵大家再繼續努力，終將迎接疫情翻轉的曙光。
羅一鈞仔細巡視清潔志工孳清作為及放置誘殺桶的殺蚊防治作為，現場打開誘殺桶後發現仍有殺滅蚊蟲幾隻，可見落實巡倒清刷及清除積水容器，減少陽性孳生源仍然是防治登革熱不二法門。他說 最近反轉的跡象很明顯，但切勿鬆懈要慎防疫情反彈。未來一周將是關鍵期，中央與地方將持續加強合作，共同為守護所有臺南市民健康努力。
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