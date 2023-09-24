另類行銷！台南下營農會超市等通路消費送限量文旦大果
中秋近，台南文旦交易進入最高峰，下營區農會、立委賴惠員服務處今辦理創意文旦創作競賽，除安排剝文旦皮等系列趣味活動，並於農會超市等4個營業點，辦理文旦大果另類行銷，即日起憑消費發票就贈送限量大果文旦1顆，送完為止。
下營農會今在超市後方藝文展演場，辦理「下營區農會行銷文旦大果系列活動-文旦創意競賽暨頒獎典禮」，同時有柚香秋意濃趣味競賽，邀請現場親子來農會參與剝文旦皮，現場笑聲此起彼落。
農會也說，即日起於下營區農會超市下營店、中營店、農產品展售館、營農加油站4個營業點，辦理文旦大果行銷活動，憑消費發票就贈送一顆大果文旦，數量有限，送完為止。
下營區農會陳乃源表示，文旦是下營產業四寶之一，近年來在農會與農友努力下，文旦品質越來越好，農會辦理文旦大果行銷活動，就是為推廣讓消費者了解，其實文旦大果風味與營養皆不亞於一般文旦，希望打破消費迷思，號召消費者一起挺文旦挺台灣農業。
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