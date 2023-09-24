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嘉義太興「萬鷺朝鳳」奇景 中秋前後看萬鳥群飛

中央社／ 嘉義縣24日電

中秋將至，嘉義縣一年一度特色生態景觀梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」逐漸進入高潮，週末吸引上千名遊客到太興品茶看奇景；當地民眾說，中秋前後有機會看到萬隻黃頭鷺群飛奇觀。

前太興村長簡慶輝告訴中央社記者，這2天雖然午後下雨，仍吸引上千名遊客中午就到太興等待欣賞「萬鷺朝鳳」的奇景，昨天一直到下午5時許，才見到一群約3、400隻黃頭鷺南遷。

簡慶輝說，愈接近中秋愈有機會見到大量的黃頭鷺群飛在太興村生毛樹溪谷上方盤旋，一群黃頭鷺最多可達3、4000隻，有時一次2、3群前後飛過，天空擠了上萬隻的黃頭鷺，相當壯觀，但此景可遇不求。

簡慶輝接受訪問時，不時接到電話詢問是否看得到黃頭鷺，他只能跟對方說，有來有機會，沒來一定看不到；簡慶輝說，很多觀光客等了一下午看不到半隻鳥，人一離開鳥就飛出來了。

太興國小校長陳佩君說，若看到2群黃頭鷺一同飛翔，有時會交錯在一起，但最後一定又會分成2群向南飛去；如果遇到下大雨，黃頭鷺會全部停留在樹上休息，遠看整棵樹如積了一層雪，相當奇特。

陳佩君表示，太興海拔約800公尺出產金萱茶聞名全台，味道甘甜、香氣十足，此地也有居民自製的苦茶油與放山雞，所以苦茶油雞也相當出名，這時期到太興一遊正是時候。

簡慶輝指出，依往年經驗白露至中秋兩個節氣前後，飛越的黃頭鷺數量最多，這期間吹東北季風時一定有黃頭鷺會飛過太興，最多一天可見10萬隻。

黃頭鷺南遷集中在每年9月初到10月中旬經過太興村，當地人稱太興村泰興巖觀音佛祖廟為「鳳凰穴」，秋天時數萬頭群飛南下的黃頭鷺，經南投竹山，沿清水溪、生毛樹溪谷再飛過泰興巖觀音佛祖廟，所以就稱做「萬鷺朝鳳」。

中秋 奇景 嘉義

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