「九月雪」曾文溪畔搖曳 台南大內甜根子草展風情

中秋近，台南大內曾文溪畔甜根子草花海隨風搖曳，成為在地秋季限定美景，大內區公所今天下午辦理甜根子草花季，安排甜根子系列活動，吸引許多遊客欣賞曾文溪畔「九月雪」限定風情。

潔白的花絮媲美雪景有著「九月雪」美譽，大內區公所多年來辦理甜根子草花季闖出口碑，今年首度由大內橋轉往二溪大橋舉辦，雖然下午高溫逾30多度，阻擋不了熱情遊客興致。

市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、市議員陳昆和、Ingay Tali穎艾達利、尤榮智皆到場，邀請各地遊客中秋連假來大內欣賞季節限定的甜根子花海美景。

黃偉哲表示，大內區除擁有白堊土石灰岩自然地形美景，也有豐富人文歷史及特色農產，歡迎大家秋天前來賞花、走訪大內。