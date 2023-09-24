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交通部「金路獎」雲林獲兩大獎 打破往年得獎紀錄

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣老舊危橋多，雲林縣府積極維修改善，首度拿下交通部「金路獎」的「縣市政府橋梁維護」績優獎。本報資料照片
雲林縣老舊危橋多，雲林縣府積極維修改善，首度拿下交通部「金路獎」的「縣市政府橋梁維護」績優獎。本報資料照片

交通部「金路獎」有國內交通界奧斯卡獎美稱，雲林縣政府一舉拿下「縣市政府路況養護類」及「縣市政府橋梁維護」雙料績優，創下歷來最佳紀錄；縣長張麗善說，縣府結合公所及警察局成立「路平志工大聯盟」建立1999群組，推動路平、路潔專案，對通報案件採即時排除改善發揮效益，首次在橋梁維護項目獲獎，令人欣慰。

交通部高公局主辦「金路獎」，評比範圍涵蓋國道、公路、鐵路及捷運系統等養護作業。雲林縣同時榮獲縣市政府路況養護類及縣市政府橋梁維護兩項大獎，打破往年僅獲取單一獎項的紀錄，工務處長汪令堯昨天率領團隊到台北接受表揚。

縣長張麗善今天表示，這次同時獲取兩大獎，可說對工務處及路平志工大聯盟志工的辛苦和努力給予極大肯定，也是縣府兌現路平、路潔行的安全承諾體現，尤其對全縣老舊橋梁的維護更不遺餘力。

工務處長汪令堯說明，縣轄養護道路近1581公里，橋梁共1428座，在有限資源和人力之下，縣府仍落實推動路平、路潔專案，結合鄉鎮市公所、警察局及計畫處建立1999通報群組，組成路平志工大聯盟，對志工通報案件即時排除改善，發揮民力效益，公路局辦理去年度縣市政府橋梁評鑑，雲林接受評鑑橋梁共計1097座，數量為全國之冠。

汪令堯說，縣府為確保橋梁安全，委託專業工程顧問公司依公路橋梁檢測及補強規範每兩年辦理1次定期檢測，對高沖刷潛勢等風險高的橋梁，提高檢測頻率；此外，對有疑慮的橋梁施行深度檢測並評估劣化情形，遇颱洪、地震、火災也辦理特別檢測作業，對拱橋、脊背橋等特殊型橋梁也制定維護管理計畫，所以橋梁安全檢測評鑑獲得肯定。

汪令堯說，縣內急迫性維修（U3、U4）橋梁自2019年至今已改善逾200座維修率達80%，2020年至2022年已辦理定期檢測2892座次，特別檢測118座，深度檢測3座，這次獲獎是一大鼓舞，工務處將持續把關維護道路及橋梁品質，打造行安全環境。

雲林縣老舊危橋多，雲林縣府積極維修改善，首度拿下交通部「金路獎」的「縣市政府橋梁維護」績優獎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣老舊危橋多，雲林縣府積極維修改善，首度拿下交通部「金路獎」的「縣市政府橋梁維護」績優獎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣同時拿下交通部「金路獎」的「縣市政府橋梁維護」及「縣市政府路況養護類」兩大績優獎項，相當難得。圖／雲林縣府提供
雲林縣同時拿下交通部「金路獎」的「縣市政府橋梁維護」及「縣市政府路況養護類」兩大績優獎項，相當難得。圖／雲林縣府提供
雲林縣同時拿下交通部「金路獎」的「縣市政府橋梁維護」及「縣市政府路況養護類」兩大績優獎項，由工務處長汪令堯（右）代表領獎。圖／雲林縣府提供
雲林縣同時拿下交通部「金路獎」的「縣市政府橋梁維護」及「縣市政府路況養護類」兩大績優獎項，由工務處長汪令堯（右）代表領獎。圖／雲林縣府提供

雲林 張麗善 交通部

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