台南3武陣登錄民俗類無形文化資產 薪火相傳代代永續

為保存與傳承武陣文化，台南市「竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣」、「本淵寮朝興宮金獅陣」及「埔頂東勢寮通興宮宋江陣」深具精湛技藝與儀式性傳統的武陣，獲核定登錄為台南市民俗類無形文化資產。

台南市文資處表示，「竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣」原為宋江陣，1913年自麻豆寮組陣後，逐漸成為竹仔港、麻豆寮、南平社的陣頭。1924年再因西港刈香改組為金獅陣，成為西港刈香中綠腳巾獅陣的始祖。近年更鼓勵女性參與，突破少子化困境，不論性別皆能一同傳承武陣精彩技藝。

「本淵寮朝興宮金獅陣」成立於1920年，創陣之初由管寮師傅陳共、陳元德、郭耀麒等人傳授，屬黃腳巾系統，迄今已逾百年。近年透過成立「朝興武館」培育新血，同時也設置文物館，使極為珍貴的獅陣文物和歷屆團員名牌得到保存。

「埔頂東勢寮通興宮宋江陣」出於參加「西港仔香」的原因於1946年組陣，初聘佳里番仔寮師傅教授，屬青（深藍）腳巾系統。1982年禮聘嘉義名師童金龍傳授五形拳及20套特殊兵器對打，結合原有宋江技藝形成獨有特色，同時更自主編成宋江陣指導書，讓更多人看見庄頭武陣的豐沛生命力。