快訊

4勇消殉職…明揚董座心情難以平靜 哽咽致歉：想向消防員上香

亞運跆拳道／百金最後一哩路！馬允中挺進金牌戰對決南韓強敵

化學物質揭露不完全釀禍？ 明揚：有告知消防隊「現場存放囤環己烷」

台南3武陣登錄民俗類無形文化資產 薪火相傳代代永續

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣原為宋江陣，1913年自麻豆寮組陣後，逐漸成為竹仔港、麻豆寮、南平社的陣頭。圖／南市文化局提供
台南市竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣原為宋江陣，1913年自麻豆寮組陣後，逐漸成為竹仔港、麻豆寮、南平社的陣頭。圖／南市文化局提供

為保存與傳承武陣文化，台南市「竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣」、「本淵寮朝興宮金獅陣」及「埔頂東勢寮通興宮宋江陣」深具精湛技藝與儀式性傳統的武陣，獲核定登錄為台南市民俗類無形文化資產

台南市文資處表示，「竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣」原為宋江陣，1913年自麻豆寮組陣後，逐漸成為竹仔港、麻豆寮、南平社的陣頭。1924年再因西港刈香改組為金獅陣，成為西港刈香中綠腳巾獅陣的始祖。近年更鼓勵女性參與，突破少子化困境，不論性別皆能一同傳承武陣精彩技藝。

「本淵寮朝興宮金獅陣」成立於1920年，創陣之初由管寮師傅陳共、陳元德、郭耀麒等人傳授，屬黃腳巾系統，迄今已逾百年。近年透過成立「朝興武館」培育新血，同時也設置文物館，使極為珍貴的獅陣文物和歷屆團員名牌得到保存。

「埔頂東勢寮通興宮宋江陣」出於參加「西港仔香」的原因於1946年組陣，初聘佳里番仔寮師傅教授，屬青（深藍）腳巾系統。1982年禮聘嘉義名師童金龍傳授五形拳及20套特殊兵器對打，結合原有宋江技藝形成獨有特色，同時更自主編成宋江陣指導書，讓更多人看見庄頭武陣的豐沛生命力。

文資處指出，此3陣因仍保存多項傳統儀式內涵、陣式及武術，且各陣成員及宮廟主事，對傳承與推廣武陣文化的努力，用心良苦，堅持與成果有目共睹，不僅深獲不同世代庄民認同，更已成為在地居民生活文化不可或缺一環，今登錄為南市無形文化資產實至名歸，也期許3陣精采豐富的技藝與武陣生命力得以薪火相傳，代代永續。

台南市本淵寮朝興宮金獅陣成立於1920年，設置文物館，使極為珍貴的獅陣文物和歷屆團員名牌得到保存。圖／南市文化局提供
台南市本淵寮朝興宮金獅陣成立於1920年，設置文物館，使極為珍貴的獅陣文物和歷屆團員名牌得到保存。圖／南市文化局提供
台南市埔頂東勢寮通興宮宋江陣結合原有宋江技藝形成獨有特色。圖／南市文化局提供
台南市埔頂東勢寮通興宮宋江陣結合原有宋江技藝形成獨有特色。圖／南市文化局提供

宋江陣 文化資產 台南

延伸閱讀

超夯台南「文資小學堂」線上電競賽 首開放國一生報名

阿里山林鐵2處邊坡土石滑落 清理完成後13日復駛

豪雨重創嘉義山區 阿里山森鐵2處鐵軌遭土石掩埋12日停駛

中颱海葵侵台 阿里山遊樂區午後休園、林鐵明後天停駛

相關新聞

台南市登革熱今將破9千例 由8年前大流行數據看疫情

台南市昨天本土登革熱新增261例，累積8948，今天將破9千例，重兵集結安南區和順國宅噴藥。疫情明起進入第39周，201...

台南3武陣登錄民俗類無形文化資產 薪火相傳代代永續

為保存與傳承武陣文化，台南市「竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣」、「本淵寮朝興宮金獅陣」及「埔頂東勢寮通興宮宋江陣」深具精...

嘉市最「健康」的一條路 一路健康到底

有網友在臉書社群媒體上PO張「一路健康到底」照片，照片中的沿途的路標不是「健康路」就是「健康街」，令人不覺莞爾，原來這條...

運動公園使用率高地磚損壞 市府：已編預算發包中

嘉義市港坪運動公園因園區內相關運動設施完善，是市區內使用率最高的運動公園，也因此損壞率高；市府教育處表示，市民反映立即處...

仁德交通熱點十字路口「不對稱」民眾憂心恐釀意外

台南仁德中山路是民眾們通往歸仁區及市區的主要幹道，又有國道一號交流道在此，可說是交通流量相當大。不過中山路與義林路交叉的...

嘉義縣偏鄉醫療資源缺乏 阿里山新增急病遠距醫療項目

嘉義縣山區交通不便、醫療資源缺乏，下山車程往往錯過黃金治療時間，為強化山區緊急醫療資源，衛生局今年在阿里山香林衛生室、梅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦