台南市登革熱今將破9千例 由8年前大流行數據看疫情

台南市昨天本土登革熱新增261例，累積8948，今天將破9千例，重兵集結安南區和順國宅噴藥。疫情明起進入第39周，2015年同期病例數近1萬8千例，台南疫情似有趨緩，但登革熱防治中心仍提醒不能掉以輕心。

衛生局統計從6月27日至9月19日接獲登革熱相關投訴1157件，其中檢舉積水容器361件最多，其次是噴藥擾民361件、家戶髒亂130件、建議前往噴藥68件、對罰單有異議39件等。

今天因為周日，許多診所都沒看診，預估今天確診人數會稍降，但應會破9千例。衛生局長蘇世斌表示，昨天南區大噴藥，動員1千多名人力，出動170多支噴槍，今天針對老舊社區和順國宅噴藥，共出動55支噴槍。

疾管署副署長羅一鈞昨指出與上周相較，本周的病例數已明顯下降12%，顯示登革熱疫情翻轉即將到來，而這都要歸功於市府及全體防疫人員的努力，未來一周是關鍵期。而依照2015年登革熱大流行數據顯示，第39周感然人數1萬7953例、第40周1萬9567例、第41周2萬605例，到了44周為2萬2222例，明顯趨緩。