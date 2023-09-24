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嘉市最「健康」的一條路 一路健康到底
有網友在臉書社群媒體上PO張「一路健康到底」照片，照片中的沿途的路標不是「健康路」就是「健康街」，令人不覺莞爾，原來這條路是位於嘉義市湖子內的湖美一路。網友說，「每次經過都覺得好健康」、「好健康.. 看了身體都好起來」，但也有網友不以為然「經費充足，同樣的路標一堆，也大浪費了，這叫美嗎？」、「看得眼花繚亂，已失去路標指引作用，浪費公帑！」
有網友質疑照片有些不真實，是「修圖的功力」，有網友跳出來說明，長焦鏡頭會讓前後物體的距離看起來比實際上近，也就是「壓縮感」，所以這些看起來相距十幾二十公尺的路牌實際上相距六七十公尺以上。
實地查看，沿著湖美一路往南走，真的是一路都是有次序地健康路（街），「一路健康」，令人會心一笑。
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