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仁德交通熱點十字路口「不對稱」民眾憂心恐釀意外
台南仁德中山路是民眾們通往歸仁區及市區的主要幹道，又有國道一號交流道在此，可說是交通流量相當大。不過中山路與義林路交叉的十字路口，民眾發現，中山路北側的義林路，呈現「不對稱」路口，開到對向還還要稍微轉個彎，深怕生命會受到威脅。
中山路與義林路除了上下班以外，車流量也相當龐大，是民眾們前往歸仁、市區必經之路。而該地為十字路口，但有民眾發現此處危險重重，義林路北邊如要開往南邊，就要稍微S型轉彎，但稍有不慎就會與對向來車擦撞。
住在此地10多年的民眾表示，時常看到路口常有擦撞事故，常常要出入也要非常的小心。另有民眾表示，由於義林路北邊多為住宅及工廠，常常有大型車輛會出入，若一個不注意，真的會釀成憾事，希望能夠有個解決之道，讓民眾可以安心行車。
市議員郭鴻儀表示，義林路北側路寬不到8米、南側卻有25米，而且北側的車輛若要直行到對面南側，還要S型行駛，加上南側左轉進入中山路時，常常會造成交通大打結，確實儘速解決必要。建議短期，將義林路南側的直左車道，改為左轉專用道，並將交通號誌早開。不過由於該路段未來是台南捷運藍線延伸線，也會設站，最終治本的目標，希望能夠北側依計畫道路拓寬。
市府都發局指出，該處已在99年通過都市計畫通盤檢討，規劃全線25米路寬，目前義林路南側已完成拓寬，北側道路由於尚存現有建物，正待工務局徵收開闢；交通局表示，由於中山路的車流較為龐大，短期建議先維持現狀。而一旦義林路北側道路拓寬後，將會將路口整體改善。
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