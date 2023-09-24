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嘉義縣偏鄉醫療資源缺乏 阿里山新增急病遠距醫療項目

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣偏鄉醫療資源缺乏，阿里山新增急病遠距醫療項目。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣偏鄉醫療資源缺乏，阿里山新增急病遠距醫療項目。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣山區交通不便、醫療資源缺乏，下山車程往往錯過黃金治療時間，為強化山區緊急醫療資源，衛生局今年在阿里山香林衛生室、梅山瑞里假日醫療站擴增急性腦中風、緊急外傷、心肌梗塞等醫療項目，議員則建議增加毒蛇血清等藥品，更符合民眾需求。

衛生局長趙紋華說，山區缺乏急病醫療資源，今年在香林衛生室及梅山瑞里假日醫療站新增急病遠距醫療項目，包括急性腦中風、緊急外傷、心肌梗塞，讓急重症能把握治療黃金時間，攜手嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院及奇美醫院，強化區域聯防，提升醫療量能與品質。

議員武清山說，山區醫療站設備及藥品普遍不足，像是失足跌落山坡、被毒蛇或蜜蜂咬傷等事件在山上較常見，目前都無法在衛生室獲得處置，送到衛生室後都會被轉診到山下醫院，所以民眾普遍選擇直接下山就醫，希望能增加設備、藥品，讓衛生室發揮緊急醫療功能。

阿里山鄉長高瑞芳說，阿里山衛生所有2名醫師，負責全鄉醫療大小事，巡迴每個村半天為大家看病，人力相當吃緊，遠距看診有助在山上先診斷病情，有些疾病若只需簡易治療就能在衛生所完成，但如果病人需手術、化療，就需透過轉診趕快到大醫院治療。

衛生局表示，透過急重症遠距醫療會診平台運行，經專業評估需緊急轉診病人，可線上迅速啟動「綠色通道」的快速通關，透過區域聯防模式、安全轉診機制，強化緊急後送就醫治療，大幅縮短醫療處置的等待時間，提升偏鄉急重症醫療照護品質。

香林衛生室每天24小時開放，由嘉義長庚醫院、奇美醫院進駐；梅山瑞里假日醫療站每周五、六、日開放，由大林慈濟醫療團隊上山提供服務。阿里山衛生所每周五下午由嘉義基督教醫院提供耳鼻喉科、皮膚科門診，每月第2周周三下午由奇美醫院提供遠距眼科服務。

嘉義縣偏鄉醫療資源缺乏，阿里山新增急病遠距醫療項目。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣偏鄉醫療資源缺乏，阿里山新增急病遠距醫療項目。圖／嘉義縣政府提供

衛生所 阿里山 嘉義

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