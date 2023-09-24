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嘉義市八掌溪湖內堤段工程開工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
營造嘉市新開發湖子內區段徵收綠帶生態，八掌溪湖內堤段環境營造工程啟動，圖為完工電腦模擬圖。圖／第五河川局提供
營造嘉市新開發湖子內區段徵收綠帶生態，八掌溪湖內堤段環境營造工程啟動，圖為完工電腦模擬圖。圖／第五河川局提供

嘉義市政府新開發湖子內區段徵收住宅、商業區完售，新建房屋店面林立，有如新市鎮，8年前開發完成每坪10萬元，現在地價翻倍漲到逾20萬元，第五河川局日前開工八掌溪湖內堤段環境營造工程，預定2025年完工，議員建議併聯市府施工綠帶公園，形成嘉市最大的生態綠帶，五河局說，會納入後期工程串連。

湖內堤段環境營造工程經費4690萬元，14日開工，工期480個日曆天，預計2025年1月5日完工，第一期工程範圍永欽一號橋至湖美三路，日前舉辦開工說明會，市府代表、議員鄭光宏、張秀華及在地居民出席踴躍，聽取五河局說明。

五河局說，工程範圍713公尺，在湖內堤防八掌溪右岸，自永欽一號橋往上游至湖美三路口，內溪州堤防八掌溪右岸，自永欽一號橋往下游。

工程內容：培厚、水防道路緩坡培厚、堤前緩坡培厚、堤頂高程抬升、混凝土排塊石、護坡磚。

鄭光宏建議併聯市府施工湖子內綠帶公園，形成嘉市最大生態綠帶，營造良好生態教育環境。

市府建設處說，2個綠帶可設人行穿越道地點，讓2個綠帶發揮更大效用，綠帶公園生態教育園區先啟用，期待2園區完工，帶給八掌溪沿線更美風景。

五河局說，後期工程湖美三路至軍輝橋完成規畫，可以與嘉市湖子內綠帶公園串連，打造生活圈。

議員 張秀華 區段徵收

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