台南安平第1處社宅「億載安居」動工 市府將取得537戶

台南市安平區第1處社會住宅「億載安居」今日舉行動土儀式，臨近建興國中棒球場西側，地理位置很好，全案預計於2027年完工，將取得537戶住宅並設置托嬰中心，房型則分別有1房、2房及3房，滿足住戶需求外，也讓居民以低於市價的方式，租到適合自己的房子。

市長黃偉哲指出，這將是一個中型社區，除了完善包括親子設施及活動空間等規畫，也要健全管理委員會的運作，給予住戶最優質的居住服務，他再次感謝中央、住都中心給予台南市的協助，期盼工程如期如質完工，讓台南市民早日享有更優質的居住環境與便利的生活條件。

都市發展局指出，市府積極與中央合作推動社會住宅，截至目前，台南市包含中央及地方辦理的興建中及規畫中社會住宅戶已逾8千多戶，超越行政院核定「社會住宅興辦計畫(第二次修正)」預定的2024年社會住宅目標數(7000戶)。8千多戶當中，有2千多戶是市府推動、6千多戶是中央推動，最快於2025年完工招租。

另外，台南市也採取公辦都更回饋方式取得社會住宅也持續推進，目前已有7標招商成功，總計1014戶，目前興建中有185戶。另位於北區九六新村公辦都市更新案目前辦理招商當中，預計可再取得250戶社會住宅。

「億載安居」社宅由國家住都中心推動興辦，為安平區第1處社會住宅，基地緊臨文中47學校用地(建興國中棒球場)，北臨郡平路、南臨育平三街，與億載國小一路之隔，為促成興辦社會住宅目標，南市府加速辦理都市計畫變更程序，調整機關用地為社福用地，並於今年4月發布實施。

本案位置生活機能便利並鄰近多處開放綠地，如億載公園、府平公園及林默娘公園等，日後由國家住都中心辦理營運管理，預期招租時將會吸引市民大眾關注，未來市府仍會逐步增加社會住宅的供給，讓更多市民朋友受惠。

黃偉哲偕內政部政務次長花敬群、國有財產署長曾國基、國土管理署長吳欣修等各界代表一同祈求工程順利，立法委員林俊憲以及市議員林依婷、盧崑福、李啟維、周麗津、林美燕、周嘉韋、沈震東皆到場參與，見證歷史的一刻，黃偉哲表示，期盼在中央與地方的合作下，讓社會住宅加速完成，實現居住正義。