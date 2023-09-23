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台水第五區處建置太陽能光電 每年收入4千萬元

中央社／ 嘉義市23日電

台水公司第五區處自107年起至去年底積極建置太陽能光電設施，裝置容量已達1萬8391千瓦，年發電量大約為6500戶1年用電量，每年更可為台水帶來近4000萬元回饋收入。

台灣自來水公司第五區管理處今天發布新聞稿指出，綠色能源開發已成為全球環境永續發展的努力方向，第五區處持續配合政府綠能政策，積極投入綠能領域。

台水公司第五區管理處長蕭淑貞表示，第五區處於民國107年起，積極建設綠色能源設施，在建置太陽能光電設施部分，從嘉義地區的公園淨水場、水上淨水場等場站開始，一路拓展到雲林湖山及林內淨水場、林內前處理場等，截至去年底，轄內太陽能裝置容量已達1萬8391千瓦。

蕭淑貞指出，1萬8391千瓦的發電量大約為6500戶1年用電量，減碳量約為110萬棵樹1年的碳吸附量，其他案場也在陸續推動中，預計明年可再增加3588千瓦。

蕭淑貞說，配合政府及民間大力推動小水力發電產業，盤點轄內合適地點，今年2月順利完成湖山淨水場小水力發電標案發包，預計115年建置完成後，發電量可達約1500千瓦，擴大綠能發展方向。

蕭淑貞提到，推動綠能設施，除了創造乾淨能源、推動環境永續外，目前更可為水價多年未調整、財政窘迫的台水公司每年帶來近新台幣4000萬元的回饋收入。

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