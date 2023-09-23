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企業家黎金生攜功德、獅子會響應 捐102萬助嘉縣弱勢戶

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
企業家黎金生回饋鄉里以父親黎魁名義，捐贈生活扶助金助弱勢戶，長期贊助的水上國中籃球隊學生也前來感謝。圖／嘉義縣政府提供
企業家黎金生回饋鄉里以父親黎魁名義，捐贈生活扶助金助弱勢戶，長期贊助的水上國中籃球隊學生也前來感謝。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉旅外企業家黎金生為回饋鄉里，以父親黎魁名義，與中華安歲太子慈善功德會及台北市長江獅子會共同捐贈生活扶助金，給予申辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」開戶儲蓄的弱勢戶，捐助金額共計102萬元，今天縣長翁章梁代表接受親頒感謝狀，此將助弱勢兒510名，每位扶助金2000元。

會場上，縣長翁章梁從董事長黎金生、中華安歲太子慈善功德會及台北市長江獅子會長林明秋手中接過扶助金，百歲高齡的黎魁老先生更親自出席，表達關懷及重視，水上國中籃球隊以自編籃球舞，表達對黎金生傑出校友的長期關心、贊助圓夢。

翁章梁說，弱勢家庭的脆弱因素，導致申辦儲蓄家戶無法穩定存款，感謝黎董、中華安歲太子慈善功德會及台北市長江獅子會認同提案，給予嘉義縣更多支持與鼓勵，事業有成不忘回饋鄉里，代表縣府致上最高的謝意。

社會局表示，這次扶助對象以低收、中低收入戶，2016年後出生且開戶儲蓄的510名兒少，一則鼓勵持續儲蓄，儲備未來就學就業的第一桶金，二則拋磚引玉，盼更多善心團體關注弱勢兒少的未來。

黎金生自2021年起，以父母親名義捐贈水上鄉弱勢家戶慰助金及民生物資，2022年擴大助全縣符合兒少未來發展帳戶資格的弱勢家庭鼓勵定期儲蓄，申辦開戶由原本300多人增加到目前510人，今年再捐生活扶助金，要讓儲蓄路穩定走下去。

社會局長張翠瑤說，兒少未來教育發展帳戶是協助自立脫貧的方案，藉家長每月固定儲蓄500、1000或1250元穩定累積資產，政府就依家戶提撥自存款提存等值金額，一年最多有1萬5000元政府提存款，18年最高可存54萬，待滿18歲就有就學、創業金額，是一項由家長、政府合作的儲蓄機制。

台北市長江獅子會響應企業家黎金生回饋鄉里，共捐贈生活扶助金助嘉縣弱勢戶。圖／嘉義縣政府提供
台北市長江獅子會響應企業家黎金生回饋鄉里，共捐贈生活扶助金助嘉縣弱勢戶。圖／嘉義縣政府提供
中華安歲太子慈善功德會響應企業家黎金生回饋鄉里，共捐贈生活扶助金助嘉縣弱勢戶。圖／嘉義縣政府提供
中華安歲太子慈善功德會響應企業家黎金生回饋鄉里，共捐贈生活扶助金助嘉縣弱勢戶。圖／嘉義縣政府提供
企業家黎金生（右2）回饋鄉里，以父親黎魁（中）名義，與他單位共捐贈生活扶助金助弱勢戶。圖／嘉義縣政府提供
企業家黎金生（右2）回饋鄉里，以父親黎魁（中）名義，與他單位共捐贈生活扶助金助弱勢戶。圖／嘉義縣政府提供

獅子會 翁章梁 嘉義 弱勢家庭

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