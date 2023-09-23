台灣玉米之鄉引進爆裂玉米 助農民力拚國產新鮮爆米花

嘉義縣義竹鄉御良田玉米生產合作社在農業部農村發展及水土保持署支持下，投入蘑菇型爆裂玉米種植，開發「田野蘑球」爆米花品牌，今天舉行新品發布會，以在地國產非基改玉米製成爆米花，口味更融入阿里山高山烏龍、山葵及布袋海鹽口味，也讓玉米農契作多一項新選擇。

玉米是義竹重要產業，種植面積達2000公頃，縣長翁章梁表示，所開發爆米花產品擁產銷履歷且是非基改玉米，更結合阿里山高山茶、山葵及布袋海鹽，未來將推上嘉義優鮮平台，也會媒合國道及台東大武之心等地販售，一起創造義竹黃金奇蹟。

合作社理事長謝勝麒說，去年9月開始試種3公傾爆裂玉米，加上今年第一期種植8公頃皆順利成功，今年以「嘉義縣年度農村再生執行計畫」開發「田野蘑球」爆米花品牌，首推為限量發售，未來將擴大耕作50公頃以上，開發出更多專屬在地口味，包括義竹槡椹、阿里山咖啡及中埔可可等品項。

農水署南投分署長傅桂霖表示，以打造義竹鄉玉米品牌為目標，至今已吸引12位青年加入，從田間管理、建立自我品牌、行銷推廣及玉米廢棄物循環再利用等各面向發展，並建構收益5%做回饋社區公益與長照使用，不僅翻轉農村困境，也創造當地更大的市場機會。