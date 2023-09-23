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嘉市「保壘造型」竹園派出所及西區交通分隊辦公大樓 易地重建動土

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影

嘉義市警察局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，今天上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，祝禱施工平安，新派出所設計「保壘」造型，占地千坪，將建地上3層，除派出所進駐，還有西區交通分隊辦公室，總經費1億2851萬元，預計2024年11月竣工，服務西區治安、交通及市民。

新派出所地點在大賢路、劉厝路口機關用地，鄰近西區全民運動館預定地、劉厝二二八國家公園，動土典禮前，醒獅團表演暖場祝福，市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏及多位議員、警察局長陳炯旭及營造商、建築師等，焚香祝禱施工順利平安，接著持鋤動土。

位在博愛路竹園派出所1970年建造，1991年擴建，1999年921地震被評估危建，2001年結構補強，經委託耐震評估再補強不符效益；加以多年轄區人口大幅增長，治安交通勤務繁重，員警增加，警局為辦公安全，解決空間不足，2020年向警政署申請獲前瞻補助7500萬元，加市府自籌款3290萬元，經2次招標缺工缺料流標，第3次順利招標發包。

市府提供劉厝機關用地，蓋新派出所大樓，建物占地千坪，將建地上3層，建坪740坪，總工程預算1億2851萬元，未來新辦公大樓規畫竹園派出所進駐，增設西區交通分隊辦公室。

黃敏惠感謝王美惠協助爭取前瞻補助，議會支持預算，中央地方議會共同攜手，順利易地重建派出所，增設西區交通分隊，兼顧治安及交通，提升警方服務效率，縮短民眾洽公往返時程。

新派出所整體造型採簡潔現代感語彙，外觀如同保壘，入口內外採挑高門廳及複層堆疊方式，彰顯氣勢，左右對稱，表現剛正意象，擴大底座面積，塑造穩重感，上側屋身採漸層退縮，減低建築量體壓迫感，屋身開口採深開窗，除遮陽節能，能創造建物立體感及虛實變化趣味性。

嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，祝禱施工平安，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，祝禱施工平安，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓焚香祝禱施工平安順利。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓焚香祝禱施工平安順利。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，祝禱施工平安，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，祝禱施工平安，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，祝禱施工平安，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影
嘉市警局第一分局竹園派出所易地重建工程動土典禮，上午市長黃敏惠與來賓持鋤動土，祝禱施工平安，新派泏所設計「保壘」造型。記者魯永明／攝影

黃敏惠 王美惠 警察

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