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鉛字活版印刷今已罕見！雲林古蹟雲旭樓重現金山印刷所昔景

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六「金山印刷所」鉛字活版印刷物件在縣定古蹟雲旭樓展示。圖／校方提供
雲林斗六「金山印刷所」鉛字活版印刷物件在縣定古蹟雲旭樓展示。圖／校方提供

雲林斗六「金山印刷所」負責人謝金山遺留的鉛字活版印刷物件，今由三子謝定男無償捐贈雲林科技大學文化資產維護系，校方在縣定古蹟雲旭樓策辦常設展展示珍貴的往昔設備，謝家人希望讓有形資產變成公共文物，世人藉機也可認識鉛字活版印刷歷史。

謝定男回憶，父親在小學畢業後進入印刷產業，曾在墨池堂印書局、新生、捷發、春明、天祥行、佳隆、正益等多處知名印刷廠服務，1984年創辦金山印刷所，畢生歷練見證了鉛字活版印刷產業興衰。

謝定男說，父親在檢字、排版、操作機器印製時的身影，至今仍歷歷在目，兒時記憶往如昨日，一晃眼他已仙逝，留下的是彌足珍貴的產業物件，為了傳承父親意志，家人討論後捐出所內的文物設備，希望把故事留在當地，相信父親有知也會感到欣慰。

此次捐贈文物中，包括有謝金三於1987年購入1916年出廠的平台式印刷機（活版車），專印製大尺寸物件，搭配號碼機可印製標示流水號的表單；另1部電動圓盤印刷機適合印製尺寸較小且印量較少的物件。

而為謝家有限空間特別訂製的5層疊放鉛字架，裝載上萬枚鉛字與可滑動的軌道，還有昔日印刷所內的工作桌、角鋼架、排版材料盤、檢字盒、組版盤、墨刀、棉線、木製行條、空鉛、流水號碼機等活版印刷工具，及承印過各式名片、請柬、喜帖、表單、學生手冊樣本或成品等，也都俱全呈現在展場中。

文資系主任王瀞苡承諾，校方會妥善保存謝家所贈的印刷設備，未來搭配雲旭樓古蹟活化推廣，適時結合鉛字活版印刷文化相關研究與教學活動，也規畫連結社區一起推動有形、無形文化資產保存活化工作。

雲林斗六「金山印刷所」負責人謝金山三子謝定男（前排左五）代表捐贈鉛字活版印刷物件予雲林科技大學文化資產維護系，副校長方國定（前排右六）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六「金山印刷所」負責人謝金山三子謝定男（前排左五）代表捐贈鉛字活版印刷物件予雲林科技大學文化資產維護系，副校長方國定（前排右六）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六「金山印刷所」鉛字活版印刷物件在縣定古蹟雲旭樓展示。圖／校方提供
雲林斗六「金山印刷所」鉛字活版印刷物件在縣定古蹟雲旭樓展示。圖／校方提供

文化資產 文物 古蹟 雲林

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