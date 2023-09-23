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台南佳里活動中心新建工程無進度？因文資爭議暫卡關

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市佳里區第2座活動中心基地與平埔族蕭壠社遺址重疊，工程暫時擱置，恐無法在明年如期完工。記者莊曜聰／攝影
台南市佳里區第2座活動中心基地與平埔族蕭壠社遺址重疊，工程暫時擱置，恐無法在明年如期完工。記者莊曜聰／攝影

台南市佳里區人口約5.8萬人，但街區缺乏活動中心，20年來8個里4萬餘人共用1座活動中心，市府與地方尋覓多時，終於在舊公墓遷葬處找到方正用地，今年1月動土興建第2座活動中心，預計明年完工，但在地居民最近發現場址長滿雜草，質疑工程毫無進度。佳里區公所表示，由於基地與平埔族遺址重疊，涉及文資爭議，目前停工討論後續作法，包括變更設計、另覓新址等選項都不排除。

佳里區東寧里、忠仁里、鎮山里、建南里、安西里、六安里、文新里與南勢里共用活動中心，空間不足，地方爭取許久，外環道佳南路西側的第1公墓在2011年遷葬後土地閒置10年，南市民政局選定其中一塊公家用地，編列近5000萬預算蓋活動中心，連接的3米路路也將拓寬成10米道路。

但工程在今年1月動土典禮後卻悄無聲息，基地現今雜草叢生，當地居民質疑，如此工程進度怎麼來得及明年完工，引發議論，佳里區公所證實停工，表示場址與平埔族遺址重疊，貿然開工將有爭議，若變更設計又得增加經費，考量後先暫停施作，後續有待各方討論。

台南市文化資產管理處處長林喬彬指出，佳里區有平埔族蕭壠社舊址，3年前委託成大進行考察，在佳通橋附近挖掘出古物，周邊列為佳通橋遺址，雖非指定遺址，但若有土地開發，文資處得通知當事人注意，施工時進行監看，或者可變更設計，墊高土地避免破壞遺址，也能進行開發。

佳里區長林耿漢表示，根據相關規定，若挖出疑似文物得停工，又要另覓保存處，工期及經費都將大增，若變更設計墊高土地，雖不至於破壞現場，但卻有在遺址上開發的疑慮，面臨兩難，正考量後續該如何進行。

依照目前進度，佳里區第2座活動中心恐來不及在明年完工啟用，但第3座活動中心位址已有所屬，將落腳忠孝路、光復路口一處農田水利署所有空地，目前正進行地目變更，通過後明年價購取得土地，後續就能發包施工。

佳里區第2座活動中心興建卡關，第3座選址已有落腳處，最快明年可取得用地發包興建。記者莊曜聰／攝影
佳里區第2座活動中心興建卡關，第3座選址已有落腳處，最快明年可取得用地發包興建。記者莊曜聰／攝影

遺址 平埔族 台南

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