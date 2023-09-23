雙親與弟弟接連去世又遭遇車禍 就業中心助她安薪就業
62歲的阿慧姐，曾在市場販賣雜貨多年，近年雙親與弟弟相繼過世，加上車禍腳傷需休養而長期失業在家，後來透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心幫忙，運用僱用獎助措施方案，順利讓就業不易的阿慧姐重返職場，解決經濟上的困境，也讓她逐漸走出喪親之痛，開展新人生。
阿慧姐表示，她原在市場販賣南北雜貨超過20年，近年雙親與弟弟生病相繼過世，大筆醫藥費已花光家中積蓄，突如其來的車禍意外更讓她右腳受傷，需長期休養，迫使她離開職場，後來為維持生計，必須想辦法賺錢養活自己，無奈投遞多封履歷都沒下文，加上高齡也讓她找工作頻頻遭拒，無法尋得合適工作。
後來阿慧姐求助台南就業中心，就服員在了解情況後，積極幫忙她媒合找工作，並運用僱用獎助措施方案，提高企業主聘僱意願，成功將她推介至光星興業公司擔任品檢員，讓她成功返回職場，現已穩定工作將近1年半，她直說「工作得來不易，會努力做下去」。
「感謝就業中心幫忙」，阿慧姐對於就服員一路相伴及鼓勵讓她很感動，這份工作不僅有穩定收入，舒緩經濟壓力，更讓她工作有自信，逐步走向光明，她鼓勵有相同際遇的民眾，不要放棄任何希望，「只要肯走出來，機會永遠在」。
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，阿慧姐工作態度積極認真，頗獲雇主肯定，希望企業能多給中高齡、二度就業婦女機會，政府為鼓勵雇主擴大求才對象範圍，推出「僱用獎助措施」，雇主僱用經公立就服機構推介的中高齡及高齡、或二度就業婦女等特定身分失業勞工，每僱用1人，就補助企業每人每月1.1萬至1.5萬元，最長發給12個月。
此外，除僱用獎助措施，勞動部還推出「婦女再就業計畫」，運用「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」及「工時調整獎勵」3大措施，協助婦女精進技能並回歸職場，最高可獲得3萬元自主訓練獎勵金或3萬元就業獎勵金；另雇主如釋出調整工時職缺給婦女，亦可請領每月3千元獎勵金，最多發給12個月，詳情可洽各就業中心。
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