全運會重返台南 藍指登革熱嚴峻外縣市選手「怕怕」

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診237例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為8686，國民黨市議員李中岑今天在議會說，十月中旬全運會將登場，外縣市選手擔心台南登革熱疫情這麼嚴重感到怕怕，還有選手說，「台南市用這種方法留下金牌嗎？」

市長黃偉哲回應蚊子不會只叮外縣市的選手，市府將做好通盤的防疫規劃，並特別提醒各競賽場地負責單位，務必於賽前落實賽前場館登革熱孳生源清除，共同配合市府防疫措施，攜手齊心守護來自全台各縣市隊職員健康，打造最安心無虞的競賽環境。

體育局表示，112年全國運動會將於10月21日至26日在台南市舉辦，為因應登革熱疫情嚴峻，以強力孳生源清除為主要防治措施，同時市府也總動員擴大孳生源清除工作，期能降低疫情擴散風險。

為杜絕病媒蚊孳生，從根本防治登革熱，南市近期嚴格執行空屋、空地、天溝等高風險點稽查，亦加強校園環境衛生管理及落實校園環境登革熱病媒蚊孳生源清除工作，衛生福利部疾病管制署也在日前成立前進應變工作隊進駐台南，將加速辦理支援南市的各項防疫資源，中央地方攜手合作讓疫情減緩。

體育局長陳良乾表示，感謝體育署挹注防疫經費，112年全運會將會加強各項防疫措施，包括賽前各場地清消、購置防蚊液、防蚊掛片等，以最嚴謹的態度、完善的規畫，讓選手能安心在台南比賽。

另有關大眾質疑為何登革熱總是在南部地區流行一事，衛生局也請高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任林俊祐說明主因在於主要傳播的病媒蚊「埃及斑蚊」的特性。

林俊祐表示，登革熱是蚊媒傳染病，而台灣主要傳播登革熱的病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，其中又以埃及斑蚊傳播效率最高，因為埃及斑蚊喜歡生活在室內或居家附近，與民眾生活環境重疊，而白線斑蚊喜好生活於戶外及郊外地區，與大眾的活動空間相較不密切。

另外一項非常重要的特性，埃及斑蚊在吸血時警覺性較高，易有多人次吸血情況，一隻帶病毒的埃及斑蚊可以感染很多沒被感染的人，而白線斑蚊則以一次吸到飽為原則。

此外，埃及斑蚊在台灣分布的地方以嘉義以南為主，白線斑蚊在全台各地1500公尺以下的平地或山區，都可以在戶外發現蹤跡，由上述因素可說明，南部登革熱流行風險較高的原因。

今日237例分布狀況為東區52例，永康區38例，北區35例，南區及安南區各32例，中西區24例，安平區10例，關廟區7例，仁德區及歸仁區各2例，新化區、新市區及龍崎區各1例，年齡介於4歲至95歲。