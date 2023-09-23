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台南森霸電廠二期將啟用 自救會爭回饋

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
森霸回饋金自救會到議會陳情。記者吳淑玲／攝影
森霸回饋金自救會到議會陳情。記者吳淑玲／攝影

台南市議會定期會昨天開議，山上森霸回饋金自救會前往陳情指出，森霸天然氣電廠二期明年6月即將運轉營利，不僅將擴大汙染，一、二廠共用20多年舊管線讓居民不安，建廠回饋金更不知在哪裡？自救會要求電廠需替居民保險，補助每人每年1次健康檢查，並認養豐德社區第3鄰且設置及認養綠化公園。

自救會會長黃羿穎表示，森霸電廠天然氣管線使用20多年，明年2月起，一、二廠共用這條舊管線，壓力、流量更大，附近居民非常害怕管線安全問題；另原來一廠的汙染，再加上明年6月起擴大的二廠汙染，所排出的化學物是否對鄰近居民的肺部造成傷害？如何解決？

自救會質疑，森霸二期明年6月將運轉營利，建廠回饋金在哪裡？自救會訴求，電廠需替居民保險及補助每人每年一次健康檢查；要在靠近電廠最近豐德里第三鄰設置並認養綠化公園，達到節能減碳。市議員余柷青、李偉智、陳碧玉、陳昆和、周奕齊及立委郭國文助理均到場聲援，議會將在25日下午舉辦「森霸電廠」專案報告。

日前自救會也前往森霸電廠陳情，廠方表示，電廠93年3月設立、商轉，當初依政府規定給予設廠及商轉回饋金，回饋金發放均依規定辦理；每年主動敦親睦鄰，包括對鄰近學校、社區、寺廟辦理活動補助，關懷地方弱勢家庭及獨居長者，送生活用品及便當，協助提送生活用水等。廠方強調，除確保各項設施安全無虞，也會持續與社區民眾溝通，做好敦親睦鄰的工作。

市府經發局表示，在森霸一期之後，回饋金已法制化，電力開發協助金運用與監督管理辦法均有相關明確規範，會協助電廠及居民再溝通。

自救會 認養 保險 健康檢查 李偉智 陳昆和 弱勢家庭 郭國文

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