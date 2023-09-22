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LINE數位創生計畫首部曲揭幕 攜手嘉義市政府打造永續桃城

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
LINE台灣執行長陳立人昨天拜會嘉市長黃敏惠及市府團隊，宣布攜手為「LINE數位創生計畫」揭開首部曲「今天就回嘉」。圖／嘉市府提供
LINE台灣執行長陳立人昨天拜會嘉市長黃敏惠及市府團隊，宣布攜手為「LINE數位創生計畫」揭開首部曲「今天就回嘉」。圖／嘉市府提供

LINE台灣執行長陳立人昨天拜會嘉市長黃敏惠及市府團隊，宣布攜手為「LINE數位創生計畫」揭開首部曲「今天就回嘉」，運用LINE社群影響力、數位科技力和高效傳散力，與市府以「續x數位雙軸轉型」打造城市永續藍圖，強化社會包容與全齡友善，形塑智慧城市經濟和永續發展樣貌。

LINE預計10月中旬推出與嘉市府合作的「今天就回嘉」（LINE ID:＠homechaiyi)官方帳號，網羅嘉市店家資訊、當月主打活動與主題式路線推薦，結合LINE BEACON智慧推播，讓全台民眾回嘉之旅途中，輕鬆掌握適時適地資訊。

並與嘉義在地內容策展單位合作，在LINE TODAY和LINE熱點匯聚、推播分享嘉市最內行道地的吃喝玩樂與伴手禮情報，為大家推薦各種在嘉生活/旅遊的最佳體驗路線，更創造百種讓你我都隨時想回嘉的理由。

計畫將與地方創生團隊：台灣田野學校、將才工場，內容策展夥伴-平凡製作、嘉義異鄉人等共創在地內容體驗經濟，與兩大商圈協會：嘉市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區科技發展協會，中小型店家、和中正大學創新創業基地在地學子等，共創共學數位聚落，拓展場域經濟和觀光發展。

計畫也將與5 % Design Action社會設計平台攜手，透過公民/市民自發力量和多方夥伴結盟，搭起共創平台，串起跨域對話，促成可落地的『解方』回應永續發展需求，將與市府共議研擬可讓全民參與『永續設計行動』，促進創新構想並落地實踐的啟動與活躍！

黃敏惠說，市府將透過與LINE合作專案，串聯地方商圈、特色店家及更多夥伴、團隊，以數位翻轉導入數位力，協助在地店家數位轉型，符合環保永續經營模式。陳立人表示，嘉市富含豐饒風土民情和滿載希望的人文故事，透過六大面向：數位人才培育、店家數位轉型、創造觀光特色點線面、產業數位化、綠色經濟與步行文化、跨界影視音合作，與市府共創數位群聚新勢力。

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