因應登革熱疫情 台南啟用「健康共照雲」系統

台南本土性登革熱病例累計逾8400例，台南市登革熱防治一級指揮中心提案通過使用「台南市政府健康共照雲」Line@系統，提供登革熱確診者追蹤及衛教，如今已逾52萬人加入。

台南市副市長趙卿惠表示，目前已逾52萬人加入共照雲Line@，這套系統是強大輔助工具，台南率先運用科技關懷登革熱患者，並適度分散醫療壓力，讓科技防疫發揮最大效益。

台南市政府今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，「台南市政府健康共照雲」提供民眾自行下載居家隔離通知單及快篩陽性視訊確診等措施，疫情結束後轉型為線上預約癌篩及健康數據量測與紀錄等即時服務。

因應登革熱確診者以輕症居多，台南市登革熱防治一級指揮中心提案通過使用「台南市政府健康共照雲」，確診者將收到簡訊邀請加入共照雲Line@，系統將每天推播關懷訊息，追蹤及提醒確診者或家屬留意病症發展、居家環境孳清等資訊，主動去電提醒就醫。

此外，數位科技可適度分擔臨床壓力，透過數據公開和資源共享，每天協助機動調度醫院床位，減少急診待床，舒緩急診壅塞及加速轉診流程，及時整備收治登革熱患者醫療量能。