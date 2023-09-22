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不景氣企業採購縮水？雲林斗六文旦近2成待銷售

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台塑企業協助行銷在地農產，今年採購4.8萬台斤斗六文旦，將在台亞及福懋全國約184間直營加油站發送給消費者，縣長張麗善（中）感謝企業雪中送炭。記者陳雅玲／攝影
台塑企業協助行銷在地農產，今年採購4.8萬台斤斗六文旦，將在台亞及福懋全國約184間直營加油站發送給消費者，縣長張麗善（中）感謝企業雪中送炭。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六市為全國文旦產區之一，今年產量比往年增加近2成，加上採收期距離中秋節的時程較長、景氣不暢影響，目前仍有近2成文旦尚未銷售，台塑企業協助行銷在地農產，今年採購4.8萬台斤，將在台亞及福懋全國約184間直營加油站發送給消費者。

斗六文旦有精品文旦之稱，今年因節氣影響，採收後距離中秋節仍有一段時間，銷售期比往年來得更長，市農會總幹事張喬復說，因為銷售期長，消費者仍在觀望，所以買氣較弱，加上景氣不佳，企業訂單大幅縮水，光農會接到的企業訂單就減少近5成。

縣府農業處長魏勝德表示，今年文旦銷售時間長，各地文旦都在這段銷售期上市，消費者選擇較多，目前估計斗六文旦銷售逾8成，縣府除協助媒合外銷日本5千台斤，也配合農業部啟動文旦大果加工收購，收購量130噸。

縣長張麗善說，今年斗六文旦產量豐富、買氣不佳，感謝台塑企業對柚農雪中送炭，大力採購，台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，台塑企業長期支持、協助行銷在地農特產品，這是第四年認購大斗六地區文旦，斗六文旦多汁美味，高品質全國知名，今年採購4.8萬台斤文旦。

採購文旦由雲林郵局協助宅配，將在台亞及福懋全國約184間直營加油站發送，從9月27日起，凡加油滿25公升以上就送一顆斗六文旦，贈完為止，希望讓加油消費者都能品嚐到香甜又多汁的斗六文旦。

台塑企業協助行銷在地農產，今年採購4.8萬台斤斗六文旦，將在台亞及福懋全國約184間直營加油站發送給消費者，記者會現場舉行剝柚比賽為斗六文旦促銷。記者陳雅玲／攝影
台塑企業協助行銷在地農產，今年採購4.8萬台斤斗六文旦，將在台亞及福懋全國約184間直營加油站發送給消費者，記者會現場舉行剝柚比賽為斗六文旦促銷。記者陳雅玲／攝影
台塑企業協助行銷在地農產，今年採購4.8萬台斤斗六文旦，將在台亞及福懋全國約184間直營加油站發送給消費者。記者陳雅玲／攝影
台塑企業協助行銷在地農產，今年採購4.8萬台斤斗六文旦，將在台亞及福懋全國約184間直營加油站發送給消費者。記者陳雅玲／攝影

文旦 斗六 中秋節 雲林

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