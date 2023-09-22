亂服成藥小心腎臟病找上門 醫師提醒慢性病三高患者注意

66歲的王先生罹患糖尿病及高血壓已經有15年的時間，但他並未在門診追蹤並定期服藥，身體若有輕微不適，會選擇購買成藥服用，近日他發現自己雙腳浮腫、尿量變少，且經常感到噁心想吐、食慾不振等情形，健康狀況急轉直下，最後到醫院求助，經腎臟科門診檢查後，原來是慢性糖尿病造成腎病變伴隨急性惡化，處置後症狀獲得緩解，並持續追蹤治療。

衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中指出，腎臟就像是人體中的汙水處理廠，如果因為長期的發炎（如感染、免疫複合體傷害、炎症反應）、慢性疾病（如糖尿病、高血壓等）的影響，或是尿路阻塞遭受破壞，受損期間超過三個月，造成腎臟結構或功能產生永久性病變致無法恢復正常，都統稱為慢性腎臟病。

羅翊中說，腎臟過濾體內的水分，電解質和代謝廢棄物，形成尿液並且維持生理平衡，若慢性腎臟病發展到後期，體內體液、電解質不平衡，代謝廢棄物含量升高到危險指數，甚至危及生命，重要性不言而喻，但初期的症狀不明顯常常被民眾忽略，因此如何及早發現並就醫治療，成為重要關鍵。

羅翊中表示，腎臟功能會隨著年齡增加自然退化，但若患有糖尿病、高血壓、痛風、自體免疫疾病，或有腎臟家族病史、抽煙習慣及習慣買成藥吃的人，都是慢性腎臟病的高風險族群，常見的症狀有泡泡尿、血尿、水腫、高血壓、貧血以及尿毒症（噁心想吐、長期疲倦）等，若出現類似情形，就建議立刻就醫檢查。

羅翊中補充，慢性腎臟病還會有包括蛋白尿、高血鉀、鈣磷不平衡、代謝性酸中毒、血脂異常、尿酸異常等情形，但需要抽血及驗尿檢查才能發現，平時就應該養成定期健康檢查的習慣，才能提早發現疾病、把握治療黃金期。