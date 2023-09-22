影／長照自己來！台南歸仁南興里志工供餐22年不改其志

台南歸仁南興里里長朱璟漢22年前經商有成，返鄉後開辦「社區共餐、送餐服務」，幫助老家南興村與周遭社區老人，開辦沒多久就多達將近300人參與，還有數十名中老年村民加入志工，每天現場都像知名餐廳那樣熱鬧滾滾。

不過20多年來老人逐漸凋零，剩下的元老是82歲盧素月，現在志工剩下十多人也都是老人，繼續服務更需要服務的老人，不過也因為人數漸漸減少，現已改成單純送餐，不在社區開伙，就連附近的癲癇協會也麻煩他們幫忙供應午餐。

朱璟漢說，早年出外打拚，看到很多社區獨居老人有一餐沒一頓，就下決心，只要自己有一天能力做得到就會開辦每天供餐送餐服務，雖然不見得能夠盡善盡美，但只要還有一天還有人就繼續做下去，讓這邊的老人家能夠安心居住。

南興里長朱璟漢說，送餐早年一個月400原，20多年前一個便當50元，現在一個月收菜錢800元，湯跟飯免費「方便就一個月800，不過來的很多是不太方便的」。而今20年過去了，能當志工的老人當然也就越來越少，不過他們都好像一家人每天聚集在社區裡辦公處不改其志，「只要還能動都要做下去，但難免還是希望有新血加入。」

參加志工多半已年長，現在有力量騎腳踏車送餐的，只有剩下楊先生一個，打菜的婆婆媽媽也越來越沒力。朱璟漢說，現在很缺義工尤其能騎車送餐義工、還有打菜義工5人，希望有意願的熱心人士或者是退休鄉親加入。