台南登革熱11死3例是交叉感染 黃偉哲：已調整噴藥SOP

台南市登革熱疫情擴散，今年本土病例至昨天累計8450例，市長黃偉哲下午施政總報告時表示，疫情沒有失控但在擴展，雖然本周比上周同期人數已降低 11%，但還是要戒慎小心，對於民眾對再三噴藥反感，已建立噴藥SOP，也會再努力向民眾說服，議員擔心中秋烤肉、全運會下月20日將登場，黃偉哲說會全力設法壓制下來。

議員輪番提出質詢，指住戶住家已被噴藥多次，引發強大民怨，議員陳怡珍關切，登革熱已快達到1萬例，是否已失控？市府要有更有效控制疫情的方式，上周才被噴藥又被通知今天要噴藥。陳秋萍也質疑噴藥如果有成效，為何數據還在上升，質疑藥效有問題？要有人去監督，否則越噴藥蚊子越多。衛生局說是國衛院認可，科學上是有效。

議員林燕祝也說，市長黃偉哲是公衛人，為什麼疫情演變成這麼嚴重，目前還有重症22人住院，死亡11人，其中有3人過去得過登革熱，因重覆交叉感染很倒楣，有人到市場倒垃圾就被叮咬染病，是因穿短褲，因此補助里長買防蚊疫很重要，也要加強宣導穿長袖長褲。

黃偉哲表示，經徵求專家學者認可調整化學防治策略SOP，群聚感染仍要強制噴藥，若是個人感染，周遭住戶要噴藥，只要已噴過2次，第3次需求時經稽查人員認定戶內外沒有病媒蚊孳生源及成蚊，會貼單告知屋主可自噴；另加強保護學生，除有人捐1千個捕蚊燈，市府也會自行購買，在重點區域的5千個班級均配置捕蚊燈。

針對議員質疑藥效也擔心醫護量能，衛生局長蘇世斌表示，藥劑都是由國衛院提供配方及專人配藥，科學上是有效的，目前診所快篩免費提供，已有400多家診所加入，目前有百分之50案例是由診所通報，至於急診量能，很多醫院已是開急門診，讓重症可以分流。

黃偉哲在施政報告表示，台南市是登革熱好發區，從6月爆發第一個本土登革熱疫情以來，結合中央和地方與市民共同努力，透過4大作為，提前部署提高通報及擴大設立採檢站主動找出陽性個案，運用無人機巡視環境死角； 強力孳清總動員超過9萬人次，成立稽查大隊，落實高風險場域稽查及列管追蹤，至今開出裁處理達1481件；區域聯防執行化學防治動員逾5萬人次，總完噴戶數6.5萬戶；針對熱區發送細胞廣播，並發送近2萬通知簡訊通知曾確診登革熱的市民避免交叉感染。