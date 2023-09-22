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喜迎「590159」！布袋商港旅客人數破紀錄 幸運兒是參加員工旅遊的他
疫情過後國內旅遊復甦，藍色公路布袋馬公航線受歡迎，布袋商港今天創下歷年進出港旅客人數紀錄，打破往年進出港旅客人數最高紀錄59萬158人，喜迎今年第59萬159人，幸運兒是來自台南的方姓男子，第2次到布袋商港乘船，預計在澎湖停留3天。
台灣港務公司攜手交通部航港局與海巡署中部分署第四岸巡隊與旅客共享喜悅，方姓男子獲贈1000元商品禮金，以及布袋商港精美禮包，包括提袋、鴨舌帽等。方姓男子開心的說，參加員工旅遊到澎湖玩3天，沒想到還成為幸運兒，令他感到相當驚喜。
高雄港務分公司布袋管理處長鄭俊華說，客運業務已回到疫情前水準，布袋商港將持續辦理各項提升旅客服務水準的硬體建設，包括風雨走廊、浮動碼頭等工程，展望未來期望藉由客運業務穩定成長，能進一步帶動地方經濟及產業發展。
布袋管理處指出，今年6月旅客人數最多，共有14萬8059人，其中端午連假旅客就有高達2萬7718人，中秋連假訂位人數也破萬人，目前有1萬1286人預約乘船，預計布袋港旅客人數近日就會突破60萬人，創下布澎海上客運史再新高紀錄。
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