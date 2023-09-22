白沙屯媽祖10月到新港贊境 文觀局推15家廟口銅板小吃

白沙屯媽祖10月8號將蒞臨新港贊境，文觀局盤點15家廟口銅板小吃，開出豐富美食行程清單，包括必吃人氣老店新港生炒鴨肉羹、手工製作的廟口鹹湯圓豆花、口味獨特的新港臭酸麵、傳統辦桌味道新港魚翅羹等，邀請大家來新港享受美好「食」光。

縣長翁章梁表示，新港小吃價格實在、料多味美，老闆熱情親切有滿滿人情味，雖賣的是銅板價，但分量絕對值回票價。吃完銅板美食再順遊周邊景點，宮廟剪黏藝術的板陶窯、香藝文化園區、50年代復古農村懷舊風頂菜園、雲門舞集創辦人林懷民故居「培桂堂」。

文觀局介紹，奉天宮廟前名店「新港生炒鴨肉羹」，光看排隊人潮就是保證，一碗45元、滿滿筍絲和鴨肉，快炒鍋氣香讓人垂涎三尺；藏身巷仔內的「巷仔內鴨肉羹」，小碗鴨肉羹只要35元，鴨肉份量十足，誠意滿滿；一旁的「廟後臭豆腐」小份只要45元，傳統口味軟Q有嚼勁，脆皮口味外酥內嫩，滋味各有特色。

「新港廟口鹹湯圓豆花」一碗鹹湯圓只要35元，軟綿的湯圓皮包裹著肉燥內餡，咬一口就讓人大滿足；「新港臭酸麵」又臭又酸的乾麵一碗35元，順口好吃；傳統辦桌菜的「新港魚翅羹」，一碗只要45元價格親民。

「新港肉粽秀」一顆粽子35元，包有香菇、花生和滷肉，古早味口感讓人懷念；排隊名店「陳氏姊妹蒸餃」，手工蒸餃現包現蒸，一籠9顆只賣50元，好吃到不行；在地老店「新港碗粿財」，一碗35元，口感Q軟富彈性；「歐陽伯伯水煎包」，一顆水煎菜包只要13元、水煎肉包18元，外皮香酥口感極佳。

還有在地人都愛吃的「吳家魯熟肉」，一份30元起，內用低消一人50元，香腸和粉腸搭配特製沾醬，吃起來就是美味；古早味點心「馨玥小點舖」，白糖粿一份才賣35元，更有炸鮮奶及炸紅白湯圓等多種傳統點心可選擇。

夏日炎炎，新港也有當地特有消暑冰品，不論是福德路大樹下的「大樹腳阿欽伯粉圓」、超過一甲子的「阿貓伯粉條大王」或是「阿正師粉條冰」，通通都是在地人及遊客喜愛的老冰品店，用料實在、俗擱大碗，絕對是消暑最佳選擇。