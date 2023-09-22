中央補助嘉市前瞻二期2場停車場工程後年完工 增加767格汽車位
交通部公路局昨天核定嘉市「市府北棟地下停車場」、「舊市公所地下停車場」，共2場二期「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」案，工程費10.78億元，中央補助5億元，地方自籌5.78億元，工程預定2025年完工，可提供767格小型車位，以及578格機車車位，有效解決停車位不足問題。
市府去年度爭取前瞻計畫 (二期)補助停車場工程，打造友善安全停車環境，讓嘉市蓬勃發展觀光環境，有良好停車環境配套，打造城市與觀光優質發展，獲得中央工程經費補助，將進行工程設計、發包、施工等作業。
計畫完成後，可紓緩中山路市政中心及民生北路附近停車需求，提升嘉市具備智慧化、綠能、便利的停車環境，讓商業發展更提升，打造都市發展、觀光蓬勃、行車平安三贏策略。
交通處說，中央核定2案，包含: 市府北棟地下停車場，工程費5億9559萬9000元，含中央補助2億7836萬6000元、地方自籌3億1723萬3000元)。舊市公所地下停車場，工程費4億8255萬8000元，含中央補助2億2163萬4000元、地方自籌2億6092萬4000元。
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