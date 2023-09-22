聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林國際農機展明登場 增設動態操作區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林國際農機展邁入17年，發展成國內最大的農機盛會，展售各種最新式的農業科技，本月23日登場連展3天，歡迎把握機會參觀選購。記者蔡維斌／攝影
雲林國際農機展邁入17年，發展成國內最大的農機盛會，展售各種最新式的農業科技，本月23日登場連展3天，歡迎把握機會參觀選購。記者蔡維斌／攝影

雲林國際農業機械暨資材展明天起連3天登場，今年共來自國內外428家廠商設立1000多個攤位，是歷年最多，且增加動態操作區，包括無人機及各種AI新農機實地操演，讓農民更了解農機性能。縣長張麗善說，去年3天農機展吸引逾50萬人、突破6億元訂單，期待今年能更上一層樓創造10億元訂單，歡迎民眾參觀訂購。

台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國指出，動態操作區能讓農民更了解當前AI科技農業的精進，尤其台灣農區崎嶇丘陵多，新機種如何克服地形及無人機如何管控農田，許多新農業都會在展場呈現，保證耳目一新，驚艷農業科技進步，讓農民用多視角看待新農業。

雲林國際農機展辦在虎尾高鐵特定區，張麗善、林裕國、台灣農業設施協會常務理事洪福良等人昨天主持開幕。張麗善提醒，今年農業部第3階段農機補助從8月20日到10月10日，剛好是農機展期間，歡迎農民把握機會向當地農會申請，到農機展選購還可獲得補助。

農民 張麗善 農業部 高鐵

延伸閱讀

熟記地震避難口訣也得真的落實 雲林縣宣布蓋防災中心

雲林縣封存240箱「洗產地」液蛋 張麗善：政府欺騙民眾

家長憂心進口蛋 張麗善親上火線釋疑：非國產進不了校園

進口蛋風波 張麗善：雲林營養午餐食材皆國產可溯源

相關新聞

台南鹿耳門溪疏濬 提報爭取前瞻補助

台南鹿耳門溪口累積排水泥沙，加上河口地勢平緩流速不足，更受海岸地形、潮汐影響，漂沙沉澱造成出海口長年淤積，影響進出港航行...

雲林國際農機展明登場 增設動態操作區

雲林國際農業機械暨資材展明天起連3天登場，今年共來自國內外428家廠商設立1000多個攤位，是歷年最多，且增加動態操作區...

外傘頂州逐年消失 將以生態工法避免沙源流失

移動的國土外傘頂洲逐年流失，海委會推動防護計畫，短期措施以廢棄蚵棚固沙，但外傘頂洲仍持續向東南方移動，造成沿海養殖牡蠣空...

「斗六最大里」出現被遺忘的自來水用戶 數十年生活沒品質

雲林縣斗六市保庄里是當地人口最大里，鄰近工業區及市中心，每年人口持續增加，但其中卻有16戶住戶，因住區無埋設自來水管，長...

登革熱防治頻繁噴藥惹民怨 台南市修正化學防治策略

台南市登革熱嚴峻，頻繁噴藥讓民眾有怨言，為此，化學防治策略已調整，個案感染周遭住戶若是第3次噴藥，經稽查人員認定戶內外沒...

推動人本交通環境 嘉義市興業西路人車行空間改造

嘉義市秉持人本交通設計理念，持續提升人行空間，改善既有交通問題，向營建署提報前瞻基礎建設補助計畫經審查核可，繼完成新民路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦