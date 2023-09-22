雲林國際農機展明登場 增設動態操作區

雲林國際農業機械暨資材展明天起連3天登場，今年共來自國內外428家廠商設立1000多個攤位，是歷年最多，且增加動態操作區，包括無人機及各種AI新農機實地操演，讓農民更了解農機性能。縣長張麗善說，去年3天農機展吸引逾50萬人、突破6億元訂單，期待今年能更上一層樓創造10億元訂單，歡迎民眾參觀訂購。

台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國指出，動態操作區能讓農民更了解當前AI科技農業的精進，尤其台灣農區崎嶇丘陵多，新機種如何克服地形及無人機如何管控農田，許多新農業都會在展場呈現，保證耳目一新，驚艷農業科技進步，讓農民用多視角看待新農業。

雲林國際農機展辦在虎尾高鐵特定區，張麗善、林裕國、台灣農業設施協會常務理事洪福良等人昨天主持開幕。張麗善提醒，今年農業部第3階段農機補助從8月20日到10月10日，剛好是農機展期間，歡迎農民把握機會向當地農會申請，到農機展選購還可獲得補助。