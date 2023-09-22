台南鹿耳門溪疏濬 提報爭取前瞻補助

台南鹿耳門溪口累積排水泥沙，加上河口地勢平緩流速不足，更受海岸地形、潮汐影響，漂沙沉澱造成出海口長年淤積，影響進出港航行安全，市府表示，已提報爭取前瞻計畫5050萬元盼改善。另，嘉縣外海的外傘頂洲逐年沙源流失，海委會等單位昨研商，決定繼續施以生態工法。

南市水利局表示，往年市府疏濬鹿耳門溪口配合漁民養殖季節，上、下半年各清1次，每年疏濬量體約為2萬至2萬5千立方米，今年度疏濬近期開工。

不過出海口流速過慢，疏濬完又會有大量漂沙回積，市府跨局處整合委託成大研究發展基金會做研究評估，會做長期減淤改善工程，包括航道疏濬、束流工設置、養灘等，已完成基本設計且提報前瞻計畫，完工後航道範圍內水深增至1.5公尺。

此外，外傘頂洲短期防護措施以廢棄蚵棚固沙，仍持續向東南方移動，白水湖壽島也跟著南移堵住布袋第三漁港出入口，立委蔡易餘昨邀海委會主委管碧玲等人到布袋鎮研議。國家海洋研究院指出，將利用布袋港清淤100萬方沙土，打造外傘頂洲上面高度4公尺、總長3.6公里「中央山脈」，逐年分批將沙土放上去，也持續以廢棄蚵棚固沙。

蔡易餘提議，是否參考日本機場以水泥將沙固定，避免沙源流失？管碧玲說，外傘頂洲附近海域是白海豚重要棲息地，建議採柔性緩慢防護工法。