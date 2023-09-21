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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

外傘頂州逐年消失 將以生態工法避免沙源流失

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
白水湖壽島與外傘頂州一樣逐年往東南方移動，即將阻塞布袋第三漁港。記者黃于凡／攝影
白水湖壽島與外傘頂州一樣逐年往東南方移動，即將阻塞布袋第三漁港。記者黃于凡／攝影

移動的國土外傘頂洲逐年流失，海委會推動防護計畫，短期措施以廢棄蚵棚固沙，但外傘頂洲仍持續向東南方移動，造成沿海養殖牡蠣空間縮小，且白水湖壽島也跟著南移，堵住布袋第三漁港出入口，立委蔡易餘今邀海委會、國海院共同研議中長期計畫，決定繼續以生態工法避免沙源流失。

國海院指出，外傘頂洲平均每年往東移動165公尺、往南移動95公尺，內移最主要原因是越洗，海浪拍打沖刷將沙源帶往東南方，將利用布袋港清淤100萬方沙土，在外傘頂洲打造高4公尺、總長3.6公里的「中央山脈」，逐年分批將沙土放上去，也會持續以廢棄蚵棚固沙。

蔡易餘說，白水湖壽島逐漸往南移，即將堵住布袋第三漁港出入口，每年疏濬花費2千多萬元，可在港口建北堤往上延伸，擋住沙子保障漁船出入；另，外傘頂洲固沙短期計畫利用廢棄蚵棚固沙，今年成功淤高70公分，但在東邊固沙卻造成東邊沙變多，導致養蚵空間減少。

蔡易餘表示，希望用大型抽砂船，從外傘頂洲東側抽砂到沙洲中央，打造外傘頂洲的「中央山脈」，讓海浪無法翻過整座沙洲，避免海浪帶走更多沙源，希望縣府盡速辦理可行性評估，若相關費用需再增加，請國海院協助修改計畫內容，漁業署協助挹注經費。

國海院指出，外傘頂洲高度不足，越洗導致沙源流失，加高刻不容緩，但目前第三漁港缺乏水深監測資料，需由縣府整理提供，且國海院無場地及設備建立水工模型，需委由成大水工試驗所、交通部運輸研究所港灣技術研究中心執行，以大型試驗水槽模擬固沙效果。

國海院提議，漁業署將補助嘉義縣政府辦理第三漁港堤防水工模型試驗，建議可由漁港主管機關執行，也較符合權責。縣府漁業科長張建成說，今年獲漁業署補助北側堤岸延伸可行性評估、數值模擬及水工模型試驗等規畫經費800萬元，目前辦理預算墊付及委託案發包工作中。

蔡易餘提問，外傘頂洲固沙刻不容緩，是否參考日本機場以水泥將沙固定，避免沙源流失？海委會主委管碧玲說，外傘頂洲附近海域是白海豚重要棲息地，仍需探討對生態影響，建議採柔性緩慢防護工法，抽取布袋港多餘淤沙，將淤沙運上外傘頂洲增加沙源，較不會侵襲白海豚的棲息地。

管碧玲也說，北側堤岸延伸可行性評估、數值模擬及水工模型試驗只編列800多萬元，經費使用恐非常拮据，希望縣長翁章梁視情況決定，在年底前爭取經費編列。漁業署長張致盛說，沿海漂沙狀況有變化，只要可行都會支持，但一級防護區仍需考慮是否有凸堤效應。

外傘頂洲沙源持續流失且往東南方移動，海委會主委管碧玲今提議應採柔性工法，保護白海豚棲息地。記者黃于凡／攝影
外傘頂洲沙源持續流失且往東南方移動，海委會主委管碧玲今提議應採柔性工法，保護白海豚棲息地。記者黃于凡／攝影
外傘頂洲沙源持續流失且往東南方移動，立委蔡易餘今邀國海院、海委會到布袋鎮商討對策。記者黃于凡／攝影
外傘頂洲沙源持續流失且往東南方移動，立委蔡易餘今邀國海院、海委會到布袋鎮商討對策。記者黃于凡／攝影
外傘頂洲沙源持續流失且往東南方移動，立委蔡易餘今邀國海院、海委會到布袋鎮商討對策。記者黃于凡／攝影
外傘頂洲沙源持續流失且往東南方移動，立委蔡易餘今邀國海院、海委會到布袋鎮商討對策。記者黃于凡／攝影
外傘頂洲沙源持續流失且往東南方移動，立委蔡易餘今邀國海院、海委會到布袋鎮商討對策。記者黃于凡／攝影
外傘頂洲沙源持續流失且往東南方移動，立委蔡易餘今邀國海院、海委會到布袋鎮商討對策。記者黃于凡／攝影

外傘頂洲 蔡易餘 漁業署 蚵棚 牡蠣 管碧玲

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