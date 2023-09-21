台南登革熱又增278例、累計8450例 市府開專家諮詢會議力拚疫情翻轉

台南市今天新增278例本土登革熱確診病例，累積8450例，市府特別召開登革熱防疫專家諮詢會議，台大教授陳秀熙運用多重數據建立動態精準風險評估系統，協助南市據精準執行防疫措施。衛生局提出可透過「台南市政府健康共照雲」系統，作為登革熱輕症患者追蹤及衛教的數位平台

今日278例分布狀況為東區65例，安南區50例，南區40例，永康區35例，北區33例，中西區21例，歸仁區8例，仁德區6例，關廟區及安平區各5例，安定區及善化區各3例，佳里區2例，麻豆區及鹽水區各1例，感染年齡最小的僅1歲，最年長為91歲。

因應登革熱疫情持續嚴峻，台南市政府今天召開登革熱防疫專家諮詢會議，由副市長趙卿惠主持，包含總顧問許以霖、國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席顧問陳錦生及教授杜武俊等重量級專家學者與會，會中就南市疫情分析、討論各大醫院目前登革熱患者的收治量能、轉診分流機制、運用數位工具強化民眾衛教宣導及健康關懷等重點議題。

台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，今年因為極端氣候影響，導致各地區登革熱疫情加劇，凸顯預測氣候及即時疫情監視並介入精準防治措施的重要性，他運用個案數、氣候因子、病媒蚊監測等多重數據建立動態精準風險評估系統，協助南市透過科學數據精準執行防疫措施。

安南醫院院長林聖哲說，2015年時登革熱疫情於9月下旬翻轉，請市府持續強力宣傳登革熱自我防疫觀念。南區醫療網指揮官柯文謙強調民眾自覺的重要性，提醒如出現警示徵象應立即就醫治療。

衛生局則提出可透過「台南市政府健康共照雲」系統，作為登革熱輕症患者追蹤及衛教的數位平台，提供更完善的居家關懷、就醫指引及衛教資訊，後續將統籌協調各方意見，規畫完善執行措施，盼各項防疫措施能盡快落實，提供市民最完善的醫療照護品質，強化民眾登革熱防疫觀念，共同配合市府防疫措施，攜手齊心讓南市登革熱疫情成功翻轉。