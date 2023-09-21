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德商達德能源入境隨俗 中秋以柚傳愛助農濟弱

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
德商達德能源入境隨俗，中秋前夕以柚傳愛，幫助柚農也濟助弱勢。記者蔡維斌／攝影
德商達德能源入境隨俗，中秋前夕以柚傳愛，幫助柚農也濟助弱勢。記者蔡維斌／攝影

適逢中秋，達德能源公司今天透過雲林縣政府農業處和社會處贈送百箱斗六文旦給雲林34處社會服務機構，以行動支持雲林農民幫助弱勢。

這項捐贈儀式由雲林縣復健青年協進會理事長林淑英代表受贈，雲林縣府農業處科長柳昆宏也代表感謝達德中秋送暖，照顧雲林農民和弱勢團體。

今年八月強颱來襲，許多柚農提早搶收，達德能源為幫助雲林柚農，採購百箱文旦贈予雲林縣復健青年協進會、雲林小天使發展協會、雲林身心障礙者重建協會等34個雲林社福機構。

達德能源董事長曾葳葳說，達德樂於在第一時間挺農民，也讓弱勢團體感受到佳節溫馨，值得一提的是雲林果樹產銷班的柚農，得知所買的文旦是要贈送給雲林社福單位後，柚農還很熱心將一箱箱的文旦運送至台西、虎尾、東勢等地，把愛心送到家，展現雲林人的熱情。

德國達德能源在全球已設置超過2630部風力發電機組，總裝置容量超過6110MW。 為目前台灣最大民營陸域風電開發商，營運超過500MW的陸域風電及太陽光電。今年8月間在雲林組裝6座風機，在台灣完成的第200座陸域風機也座落在雲林，適逢中秋，以柚傳愛，意義非凡。

雲林 文旦 中秋 風電 太陽光電 農民

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