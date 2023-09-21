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台南登革熱擾民聲四起 議員建議有噴藥過住戶改自行噴藥

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員蔡麗青（中）今天拜訪區長蔡文貴（右一），建議已經噴過藥的住戶，孳清沒問題後可改由住戶自行噴藥。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員蔡麗青（中）今天拜訪區長蔡文貴（右一），建議已經噴過藥的住戶，孳清沒問題後可改由住戶自行噴藥。記者鄭惠仁／翻攝

台南登革熱疫情嚴峻，市府頻頻噴藥造成民眾困擾，引起民怨，市議員蔡麗青今天到安南區公所與區長魏文貴商討登革熱防治並反映民眾心聲，建議已經噴過藥的住戶，孳清沒問題後可改由住戶自行噴藥。

蔡麗青說，近來安南區頻頻有人確診，市府也針對熱區大規模噴藥，但因噴藥頻繁，造成民眾困擾，家庭、工作、小孩、父母多多頭燒。為此，今天到安南區公所拜訪區長，反映心聲。建議已經噴過藥的住家，如需再噴藥時，先孶清，若檢查沒有發現問題，可改為提供住戶殺蟲劑，由住戶自行處理，減少全面噴藥對住戶造成的影響困擾。

另大家最關心的「屋後溝問題」，請區公所全面發放藥劑，委由各里協助投藥，全面清除屋後登革熱死角。建議市府，投入人力經費支援區公所，目前「區公所人力已經明顯不足，公務人員疲於奔命」，且對地方環境不夠了解，最好補貼經費聘請當地居民或是委託里鄰長前往孳清，劃分責任區域徹底防治。

蔡麗青辦公室檢測清查所有阻塞淤積水溝，提供給環保局以強力水柱沖刷清洗，徹底消滅病媒蚊。辦公室也正在盤點所有雜草叢生髒亂點，請民眾如有發現提供給辦公室，將盡速請相關單位查處整理。

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