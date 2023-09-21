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登革熱防治頻繁噴藥惹民怨 台南市修正化學防治策略

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱防治中心今天對南區大噴藥，民眾認為若能自噴最好。記者鄭惠仁／攝影
台南市登革熱防治中心今天對南區大噴藥，民眾認為若能自噴最好。記者鄭惠仁／攝影

台南登革熱嚴峻，頻繁噴藥讓民眾有怨言，為此，化學防治策略已調整，個案感染周遭住戶若是第3次噴藥，經稽查人員認定戶內外沒有病媒蚊孳生源及成蚊，可自行噴藥，目前已有非常多的住戶都2噴，有的是3、4噴，衛生局表示，由於尚須經稽查及貼單，目前正執行中，尚無自噴個案。許多民眾聞訊，都表示要自噴，因為受不了市府噴藥後，要花好幾個小時清潔環境。

台南市登革熱防治中心19日宣布此策略，若是群聚感染仍要強制噴藥，但若是個人感染，周遭住戶要噴藥，只要是已噴藥2次，第3次噴藥經稽查人員認定戶內外沒有病媒蚊孳生源及成蚊，屋主就可自噴，並會貼單告知。19日永康大噴藥及今天南區噴藥還來不及執行，衛生局表示，要發給民眾的噴罐已經準備好。

台南市登革熱疫情昨天新增241，累積8171例，新增人數和上周四相較雖然明顯減少，但這幾天天氣仍炎熱，且是颱風過後成蚊出現時間，市長黃偉哲提醒不能掉以輕心，要求務必落實巡、倒、清、刷，確實孳清。

雖然目前的累積病例和2015年登革熱大流行同期相較，僅約一半數量，不過，疫情中的化學防治噴藥措施，也讓許多住戶不堪其煩，時有怨言，要求能有更彈性做法。市府參酌民意在化學防治上也滾動式修正，在兼顧民意與防疫的原則下而有讓民眾自噴的策略。

台南市登革熱防治中心今天到南區大噴藥，許多住戶都是第3噴，獲知市府有了讓住戶自噴的策略都表示歡迎，認為採用自噴，就不用在國軍噴藥後，要花至少2、3個小時清潔。

有住戶反映，住處是透天，都是木地板，且有嬰兒，每次噴藥後都帶來極大困擾，都快被噴出病來。也有住戶說，隔壁住了老人家，孩子都在外地工作，每次噴藥後，老人家忙著拖地、擦桌椅，令人不忍，也擔心不小心會滑倒或跌倒。不過，也有住戶認為，蚊子飛來飛去，明明今天噴藥，明天又有蚊子，還是國軍來整體性噴藥會較有效，為了防疫增添麻煩無所謂。

台南市登革熱防治中心今天對南區大噴藥，市府人員先進行環境稽查。記者鄭惠仁／攝影
台南市登革熱防治中心今天對南區大噴藥，市府人員先進行環境稽查。記者鄭惠仁／攝影

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