登革熱防治頻繁噴藥惹民怨 台南市修正化學防治策略

台南市登革熱嚴峻，頻繁噴藥讓民眾有怨言，為此，化學防治策略已調整，個案感染周遭住戶若是第3次噴藥，經稽查人員認定戶內外沒有病媒蚊孳生源及成蚊，可自行噴藥，目前已有非常多的住戶都2噴，有的是3、4噴，衛生局表示，由於尚須經稽查及貼單，目前正執行中，尚無自噴個案。許多民眾聞訊，都表示要自噴，因為受不了市府噴藥後，要花好幾個小時清潔環境。

台南市登革熱防治中心19日宣布此策略，若是群聚感染仍要強制噴藥，但若是個人感染，周遭住戶要噴藥，只要是已噴藥2次，第3次噴藥經稽查人員認定戶內外沒有病媒蚊孳生源及成蚊，屋主就可自噴，並會貼單告知。19日永康大噴藥及今天南區噴藥還來不及執行，衛生局表示，要發給民眾的噴罐已經準備好。

台南市登革熱疫情昨天新增241，累積8171例，新增人數和上周四相較雖然明顯減少，但這幾天天氣仍炎熱，且是颱風過後成蚊出現時間，市長黃偉哲提醒不能掉以輕心，要求務必落實巡、倒、清、刷，確實孳清。

雖然目前的累積病例和2015年登革熱大流行同期相較，僅約一半數量，不過，疫情中的化學防治噴藥措施，也讓許多住戶不堪其煩，時有怨言，要求能有更彈性做法。市府參酌民意在化學防治上也滾動式修正，在兼顧民意與防疫的原則下而有讓民眾自噴的策略。

台南市登革熱防治中心今天到南區大噴藥，許多住戶都是第3噴，獲知市府有了讓住戶自噴的策略都表示歡迎，認為採用自噴，就不用在國軍噴藥後，要花至少2、3個小時清潔。