鹿耳門溪淤沙蚵農的痛 南市府爭取前瞻5千萬元改善

台南市鹿耳門溪口長期累積排水泥砂，加上河口地勢平緩，流速不足，更受海岸地形、潮汐影響，海岸漂沙溪口沉澱，造成出海口長年淤積，退潮時可能影響漁民進出港航行安全。台南市政府除每年疏濬，再向中央爭取前瞻計畫5050萬元，可望進一步改善淤沙情形。

水利局表示，往年由市府農業局編列預算，並由漁港所辦理疏浚作業，配合漁民養殖季節分別於上下半年各清疏1次，每年疏濬量體約為2萬至2萬5千立方米，今年度疏濬已發包，將在日內開工疏濬，以維持航道暢通。

但因出海口水流流速過於緩慢，導致疏濬完成後在短時間內又會有大量漂砂回積，疏濬成效大打折扣。為此，市府跨局處整合，由水利局於2019、2020年委託成大研究發展基金會辦理兩期「台南市鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」，透過基本資料收集、地形測量、海象觀測及數值模擬分析等作業，研究歸納鹿耳門溪口淤淺機制，規畫河口減淤改善方案。

經檢討長期改善方案，水利局預計辦理「台南市鹿耳門溪口減淤改善工程」，工程內容包含航道疏濬、束流工設置、養灘及後續成效監測。此工程已完成基本設計，束流工布佈設長度規畫150公尺，起點自導流堤堤頭往內和延伸，走向平行導流堤，以混凝土基樁沖樁方式施作，疏濬的砂土將用於四草海堤外海岸養灘。總經費5050萬元整，已提報前瞻計畫第7批次全國水環境計畫，積極向中央爭取相關經費。

水利局表示，工程完工後可將航道範圍內水深增加至1.5公尺，供四草漁港作業船隻進出，並且藉由提升鹿耳門溪航道內水流流速，達到減緩淤積的效果，後續配合漁港所定期疏濬暢通航道，以保護漁民生命財產的安全。