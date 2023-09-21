熟記地震避難口訣也得真的落實 雲林縣宣布蓋防災中心

今天是921國家防災日，雲林縣例行舉辦地震防災演練，縣長張麗善到古坑東和國小參與演練，同時驗收學童防災觀念，為了加深防災意識，她也宣布要在斗南石龜國小設立防災教育科技中心，透過虛擬實境還原災害現場，最快明年6月上線，開放縣內學校觀摩體驗。

台灣在民國88年9月21日發生大地震，死傷嚴重，政府將921定為國家防災日，全國也在這1天同步進行防災演練。縣長張麗善說，地震來襲「趴下、掩護、穩住」即時避難口訣，許多孩子都已倒背如流，但要能真正落實才有用。

張麗善認為，防災的重要性是「平時重於災時」，縣府投入1千萬元，規畫在石龜國小設立全縣第1座防災教育科技中心，將有地震、土石流、排洪淹水及火災等4大類的防災基地，結合虛擬實境營造空間。