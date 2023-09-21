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熟記地震避難口訣也得真的落實 雲林縣宣布蓋防災中心

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
今天是921國家防災日，全國進行地震防災演練，雲林縣的學童熟記「趴下、掩護、穩住」口訣操演。記者陳苡葳／攝影
今天是921國家防災日，全國進行地震防災演練，雲林縣的學童熟記「趴下、掩護、穩住」口訣操演。記者陳苡葳／攝影

今天是921國家防災日，雲林縣例行舉辦地震防災演練，縣長張麗善到古坑東和國小參與演練，同時驗收學童防災觀念，為了加深防災意識，她也宣布要在斗南石龜國小設立防災教育科技中心，透過虛擬實境還原災害現場，最快明年6月上線，開放縣內學校觀摩體驗。

台灣在民國88年9月21日發生大地震，死傷嚴重，政府將921定為國家防災日，全國也在這1天同步進行防災演練。縣長張麗善說，地震來襲「趴下、掩護、穩住」即時避難口訣，許多孩子都已倒背如流，但要能真正落實才有用。

張麗善認為，防災的重要性是「平時重於災時」，縣府投入1千萬元，規畫在石龜國小設立全縣第1座防災教育科技中心，將有地震、土石流、排洪淹水及火災等4大類的防災基地，結合虛擬實境營造空間。

張麗善表示，防災基地會還原921大地震，營造火災現場，布置狂風暴雨及山區地形地貌體驗區，分別加入引導語，指導體驗者如何正確逃生、做好整備工作，明年上線後，將開放給全縣學校申請遊學，寒暑假則另規畫3天2夜的住校學習課程，可望讓防災行為變成一種全民反射習慣。

雲林縣學校今天同步全國進行地震防災演練，縣長張麗善（二排右3）藉機宣布要在斗南石龜國小設立防災教育科技中心，讓防災意識真正被落實。記者陳苡葳／攝影
雲林縣學校今天同步全國進行地震防災演練，縣長張麗善（二排右3）藉機宣布要在斗南石龜國小設立防災教育科技中心，讓防災意識真正被落實。記者陳苡葳／攝影
雲林縣學校今天同步全國進行地震防災演練，縣長張麗善藉機宣布要在斗南石龜國小設立防災教育科技中心，讓防災意識真正被落實。記者陳苡葳／攝影
雲林縣學校今天同步全國進行地震防災演練，縣長張麗善藉機宣布要在斗南石龜國小設立防災教育科技中心，讓防災意識真正被落實。記者陳苡葳／攝影
今天是921國家防災日，全國進行地震防災演練，雲林縣的學童熟記「趴下、掩護、穩住」口訣操演。記者陳苡葳／攝影
今天是921國家防災日，全國進行地震防災演練，雲林縣的學童熟記「趴下、掩護、穩住」口訣操演。記者陳苡葳／攝影

921大地震 張麗善 火災 雲林

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