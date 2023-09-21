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台南疫情嚴峻 南檢運用社勞也投入登革熱防治

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
警廣台南分台指出，感謝社會勞動人在大太陽底下，汗流浹背、認真努力，在一天內要將2000多坪、長滿2尺高的雜草割除。圖／讀者提供
警廣台南分台指出，感謝社會勞動人在大太陽底下，汗流浹背、認真努力，在一天內要將2000多坪、長滿2尺高的雜草割除。圖／讀者提供

南部地區登革熱疫情大爆發，尤其台南地區累積案例5000多人，台南地檢署運用社會勞動人也投入登革熱防治，檢方指出，藉由社會勞動人復歸社會回饋社區的同時，也能略盡棉薄的社會責任。

南部地區午後多雨，易形成積水致使病媒蚊孳生，導致登革熱疫情威脅揮之不去，日前警廣台南分台向麻豆區公所、台南地檢署申請運用易服社會勞動役人力，協助電台周邊環境清理雜草移除工作。

因此，麻豆區公所督導及台南地檢署觀護佐理員帶領7位社會勞動人到警廣台南分台周遭空地割草、整理環境。

檢方指出，運用易服社會勞動役人力執行公益回饋社區，使輕微犯罪者，以履行社會勞動折抵原宣告刑期，有不同於入監服刑的轉向矯正機會，希望透過此次社會勞動專案，讓勞動人體認到司法給予改過自新、回饋社會的美意。

警廣台南分台指出，感謝社會勞動人在大太陽底下，汗流浹背、認真努力，在一天內要將2000多坪、長滿2尺高的雜草割除，「這是一個不簡單的任務」；然而，社會勞動人仍然盡力執行，努力認真不鬆懈，光是面對勞動的態度就令人感動。

麻豆區公所督導及台南地檢署觀護佐理員帶領7位社會勞動人到警廣台南分台周遭空地割草、整理環境。圖／讀者提供
麻豆區公所督導及台南地檢署觀護佐理員帶領7位社會勞動人到警廣台南分台周遭空地割草、整理環境。圖／讀者提供

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