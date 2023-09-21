找工作還有月餅吃 徵才活動釋職缺薪資最高63K

勞動部雲嘉南分署新營就業中心將於明天上午辦徵才活動，共邀集10家廠商釋出近250個工作機會，有知名餐飲連鎖、便利店、傳產、環保科技等產業，包括門市、包裝、倉管、品檢、行政、業務人員，還有儲備組長、大貨車司機及工程師等職缺，月薪最高上看63K，主辦單位也邀「在地點心與創意伴手禮班」學員製作月餅，現場分給求職民眾，提前感受秋節氣氛。

徵才活動22日上午9時30分將在新營區南紙里活動中心登場，這次廠商包括申請疫後缺工的美食達人（85度C）和王品集團（西堤牛排），另有群品餐飲（石二鍋）、爭鮮、全家便利商店、特力屋、易昇鋼鐵、中興保全、長利環保科技等企業，有內勤、外務等多項全職職缺，也釋出不少兼職工作。

新營就業中心主任李奇玫表示，為協助職前訓練班學員訓後接軌就業市場、補足疫後缺工服務業人才，結訓前宣導「疫後缺工擴大就業方案」等專案補助，鼓勵學員參與徵才，提供求職登記、職涯心理測驗服務與「微型創業鳳凰貸款」創業資訊，讓訓後就業無縫接軌，原先從事會計工作的謝女士，出國後離開職場，回台後參加烘焙班學習一技之長，希望能發展事業第二春。