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找工作還有月餅吃 徵才活動釋職缺薪資最高63K

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
勞動部雲嘉南分署新營就業中心明天將在新營區南紙里活動中心舉行徵才活動。圖／勞動部雲嘉南分署新營就業中心提供
勞動部雲嘉南分署新營就業中心明天將在新營區南紙里活動中心舉行徵才活動。圖／勞動部雲嘉南分署新營就業中心提供

勞動部雲嘉南分署新營就業中心將於明天上午辦徵才活動，共邀集10家廠商釋出近250個工作機會，有知名餐飲連鎖、便利店、傳產、環保科技等產業，包括門市、包裝、倉管、品檢、行政、業務人員，還有儲備組長、大貨車司機及工程師等職缺，月薪最高上看63K，主辦單位也邀「在地點心與創意伴手禮班」學員製作月餅，現場分給求職民眾，提前感受秋節氣氛。

徵才活動22日上午9時30分將在新營區南紙里活動中心登場，這次廠商包括申請疫後缺工的美食達人（85度C）和王品集團（西堤牛排），另有群品餐飲（石二鍋）、爭鮮、全家便利商店、特力屋、易昇鋼鐵、中興保全、長利環保科技等企業，有內勤、外務等多項全職職缺，也釋出不少兼職工作。

新營就業中心主任李奇玫表示，為協助職前訓練班學員訓後接軌就業市場、補足疫後缺工服務業人才，結訓前宣導「疫後缺工擴大就業方案」等專案補助，鼓勵學員參與徵才，提供求職登記、職涯心理測驗服務與「微型創業鳳凰貸款」創業資訊，讓訓後就業無縫接軌，原先從事會計工作的謝女士，出國後離開職場，回台後參加烘焙班學習一技之長，希望能發展事業第二春。

李奇玫說，勞動部推出「婦女再就業計畫」，針對因家庭因素離職180日以上的婦女推動最高3萬元的「自主訓練獎勵」，鼓勵婦女精進職業技能，二度就業婦女若再配合「疫後改善缺工擴大就業方案」，投入旅宿業、餐飲業、航空站地勤業等專案缺工產業，還可獲得就業獎勵金。

勞動部雲嘉南分署新營就業中心邀「在地點心與創意伴手禮班」學員製作手工月餅，將分給來求職的民眾。圖／勞動部雲嘉南分署新營就業中心提供
勞動部雲嘉南分署新營就業中心邀「在地點心與創意伴手禮班」學員製作手工月餅，將分給來求職的民眾。圖／勞動部雲嘉南分署新營就業中心提供

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