找工作還有月餅吃 徵才活動釋職缺薪資最高63K
勞動部雲嘉南分署新營就業中心將於明天上午辦徵才活動，共邀集10家廠商釋出近250個工作機會，有知名餐飲連鎖、便利店、傳產、環保科技等產業，包括門市、包裝、倉管、品檢、行政、業務人員，還有儲備組長、大貨車司機及工程師等職缺，月薪最高上看63K，主辦單位也邀「在地點心與創意伴手禮班」學員製作月餅，現場分給求職民眾，提前感受秋節氣氛。
徵才活動22日上午9時30分將在新營區南紙里活動中心登場，這次廠商包括申請疫後缺工的美食達人（85度C）和王品集團（西堤牛排），另有群品餐飲（石二鍋）、爭鮮、全家便利商店、特力屋、易昇鋼鐵、中興保全、長利環保科技等企業，有內勤、外務等多項全職職缺，也釋出不少兼職工作。
新營就業中心主任李奇玫表示，為協助職前訓練班學員訓後接軌就業市場、補足疫後缺工服務業人才，結訓前宣導「疫後缺工擴大就業方案」等專案補助，鼓勵學員參與徵才，提供求職登記、職涯心理測驗服務與「微型創業鳳凰貸款」創業資訊，讓訓後就業無縫接軌，原先從事會計工作的謝女士，出國後離開職場，回台後參加烘焙班學習一技之長，希望能發展事業第二春。
李奇玫說，勞動部推出「婦女再就業計畫」，針對因家庭因素離職180日以上的婦女推動最高3萬元的「自主訓練獎勵」，鼓勵婦女精進職業技能，二度就業婦女若再配合「疫後改善缺工擴大就業方案」，投入旅宿業、餐飲業、航空站地勤業等專案缺工產業，還可獲得就業獎勵金。
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