南市6月住宅價格指數上升 0.6% 移轉棟數較去年少2成5

台南市今年6月住宅價格指數出爐，指數為135.68，較5月上漲0.6%，較去年同期上漲4.67%。大廈型住宅價格指數138.44，透天厝型住宅價格指數129.05，與前期和去年同期相較皆上漲。

地政局表示，上半年全市不動產市場在春節過後，價格穩定微幅上揚，但交易量明顯衰退，另受到總體市場景氣低迷及央行第5次選擇性信用管制影響，住宅市場持續維持盤整階段，市場購屋回歸自住需求為主。

地政局指出，南市近年持續推動重大建設及招商，如東區平實轉運站、中國城暨運河星鑽地區、南台南副都心招商及沙崙綠能城建設，預計將增加更多的就業機會，帶動各行政區域發展；另積極串聯大台南交通聯外道路，鞏固各區域的住宅需求。為配合平均地權條例修正實施，也會積極抑制投機炒作行為，使南市不動產市場穩健發展。

地政局長陳淑美說，今年上半年總體經濟景氣仍趨疲軟，至6月止，經濟景氣已連續8個月出現藍燈，再加上平均地權條例子法規於7月實施的影響下，南市整體住宅市場已進入盤整期，呈現價平量縮。本期住宅價格指數僅微幅上漲，但交易量明顯衰退，各行政區價格指數多微幅上漲，倒是近年受沙崙綠能科學城開發利多影響的歸仁區價格指數則出現下滑情形。

統計台南市6月建物移轉棟數共計1666棟，較5月減少14.65%，較去年同期減少25.76%。顯示今年上半年以來，受到經濟景氣疲軟，打炒房政策持續發酵，市場觀望氣息濃厚，交易量持續減少。

地政局觀察各行政區住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期以及去年同期微幅上漲，與5月相較，又以東區漲幅0.96%最高，其次為仁德區、安南區，分別微幅上漲0.89%以及0.87%。若與去年同期相較，漲幅最高前3名行依次為仁德區、安南區以及善化區，分別上漲10.69%、9.65%以及7.24%，東區、新市、新營區以及安平區的價格指數與去年同期相較也呈現穩定成長趨勢，漲幅皆逾4%的表現。

值得注意的是近兩年住宅市場交易熱絡的歸仁區，價格指數則呈現下滑情形，較前期與去年同期分別下滑0.8%與3.52%。此情形是否表示歸仁地區房價漲勢已達高點開始呈現下滑趨勢，後續仍需持續觀察。