終於等到了！台南東山大埔橋重建7次流標今動土2025完工

台南市東山區大埔橋是南99線上連接東原里及嶺南里的重要橋梁，啟用迄今已經超過40年時間，因橋體老舊且護欄碎裂、鋼筋外露，民眾企盼改建已久，民代及南市府積極爭取中央補助，加上地方配合款籌措1.36億元，從去年10月開始發包施作，期間經過7次流標，總算順利標出，今天舉行動土典禮，預計2025年汛期前完工，未來山區對外交通將更便捷。

南市府工務局指出，大埔橋位於東山區南99線9k+748處，南北向連接南106線及南105線，為東原里及嶺南里區間地區公路，現況為3跨T型梁橋，橋長60.17公尺、寬5.2公尺，因橋寬過小，橋上無法會車不甚方便，另梁底較低影響排水，為改善缺失，向中央爭取6,202萬元補助款，再加上地方自籌配合款7,435萬元，共1.36億元用於改建大埔橋。

據了解，東山區大埔橋改善案2020年10月完成規劃報告，後續向經濟部水利署爭取經費，獲得補助後去年10月開始發包施作，因物價上漲等問題前後經歷7次流標，今年6月總算決標，今天舉行動土儀式，預計拓為寬9公尺，長83公尺的新橋。

工務局表示，為確保施工期間民眾通行權益，舊橋拆掉前將先搭建便橋，整體改建預計2025年汛期前可完工通車，除讓水路維持足夠的通洪斷面、改善野溪排水功能、降低區域淹水損失外，並可改善農產品外運及居民生活品質，提升交通安全及便利，未來對當地的經濟發展帶來助益。