快訊

大直民宅塌陷案25戶又下陷 李四川曝：每天約萬分之6沉陷傾斜

誤賣浸泡老鼠藥的毒地瓜 北市松山蔬果行女老闆致歉：絕不會再發生

哈日族好消息！美元強升使日圓走貶 匯率下探148.43再創新低

終於等到了！台南東山大埔橋重建7次流標今動土2025完工

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市東山區大埔橋啟用迄今已超過40年歷史，因年久失修，南市府向中央爭取經費重建，今天舉行動土典禮。照／台南市政府提供
台南市東山區大埔橋啟用迄今已超過40年歷史，因年久失修，南市府向中央爭取經費重建，今天舉行動土典禮。照／台南市政府提供

台南市東山區大埔橋是南99線上連接東原里及嶺南里的重要橋梁，啟用迄今已經超過40年時間，因橋體老舊且護欄碎裂、鋼筋外露，民眾企盼改建已久，民代及南市府積極爭取中央補助，加上地方配合款籌措1.36億元，從去年10月開始發包施作，期間經過7次流標，總算順利標出，今天舉行動土典禮，預計2025年汛期前完工，未來山區對外交通將更便捷。

南市府工務局指出，大埔橋位於東山區南99線9k+748處，南北向連接南106線及南105線，為東原里及嶺南里區間地區公路，現況為3跨T型梁橋，橋長60.17公尺、寬5.2公尺，因橋寬過小，橋上無法會車不甚方便，另梁底較低影響排水，為改善缺失，向中央爭取6,202萬元補助款，再加上地方自籌配合款7,435萬元，共1.36億元用於改建大埔橋。

據了解，東山區大埔橋改善案2020年10月完成規劃報告，後續向經濟部水利署爭取經費，獲得補助後去年10月開始發包施作，因物價上漲等問題前後經歷7次流標，今年6月總算決標，今天舉行動土儀式，預計拓為寬9公尺，長83公尺的新橋。

工務局表示，為確保施工期間民眾通行權益，舊橋拆掉前將先搭建便橋，整體改建預計2025年汛期前可完工通車，除讓水路維持足夠的通洪斷面、改善野溪排水功能、降低區域淹水損失外，並可改善農產品外運及居民生活品質，提升交通安全及便利，未來對當地的經濟發展帶來助益。

今天的動土典禮包括副市長趙卿惠、市議員張世賢、王宣貿及李宗翰都出席，趙卿惠說，南市府相當重視大新營區整體發展，包括橋梁改建、道路拓寬及特色公園興設，總共已投入72億元，希望透過東山區大埔橋重建，為地區帶來更好服務，給民眾帶來更富裕生活。

台南市東山區大埔橋啟重建工程經多次流標總算順利標出，今天舉行動土典禮，地方相當關心。照／台南市政府提供
台南市東山區大埔橋啟重建工程經多次流標總算順利標出，今天舉行動土典禮，地方相當關心。照／台南市政府提供

延伸閱讀

南市啟動登革熱醫療量能平台 精準控床避免排擠其他患者

影／台南本土登革熱破7千 陳揆：這兩周防疫是成敗關鍵

台南東區打通道路瓶頸 後甲國中和成大校區通學更安全

台江啟航！台南巡禮古航道 向「台江阿嬤」致敬

相關新聞

遇虎頭蜂攻擊如何自保？ 捕蜂達人：遇黑尾仔巡邏蜂要快逃而不是蹲下

新北市瑞芳蜂螫2死的元凶黃腳虎頭蜂，秋天虎頭蜂築巢季節，讓民眾聞蜂色變，嘉縣3年前1名36歲陳姓男子在果園工作，遭虎頭蜂...

終於等到了！台南東山大埔橋重建7次流標今動土2025完工

台南市東山區大埔橋是南99線上連接東原里及嶺南里的重要橋梁，啟用迄今已經超過40年時間，因橋體老舊且護欄碎裂、鋼筋外露，...

登革熱致醫療量能壅塞？ 羅一鈞：不會讓此情形發生

台南登革熱病例昨天為止累積8171例，有醫師表示第一線工作量快爆了，壓力沉重，希望比照新冠、流感等疫情開設特別門診。今上...

教宗接見台灣首位原住民正權主教浦英雄 聽見台灣問候報以熱情笑容

天主教台灣首位原住民正權主教、嘉義教區主教浦英雄，到義大利羅馬出席梵蒂岡教廷福音傳播部，舉行的新主教訓練課程，日前浦英雄...

西濱將軍服務區 地方：不要陽春版

台南市政府爭取台61線西濱快速公路在將軍交流道設置服務區，選址南向匝道出口處，觀旅局正做可行性評估。地方居民希望打造為完...

赤蘭溪溢堤沖進村 將檢討整治

嘉義縣山區10日逾200毫米暴雨造成赤蘭溪暴漲溢堤，沖毀沿岸農作物，中埔鄉鹽館村部分住家遭洪水沖入，居民及民代批評部分河...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦