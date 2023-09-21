登革熱致醫療量能壅塞？ 羅一鈞：不會讓此情形發生

台南登革熱病例昨天為止累積8171例，有醫師表示第一線工作量快爆了，壓力沉重，希望比照新冠、流感等疫情開設特別門診。今上午羅一鈞前往台南大學視察校園登革熱防治工作受訪表示，目前還沒有到這個程度，市府和工作隊會持續掌握資訊，不會讓醫療量能壅塞情形發生。

羅一鈞表示，台南市府防疫總顧問許以霖每天都會和十幾家醫院聯繫，特別是成大醫、安南、奇美與市立醫院重點聯絡。因為登革熱住院的人數下降，原本從周一128人，目前為止下降至111人，候診情形也沒有壅塞。如果病人湧入，急診不堪負荷的時候，台南市府會啟動急門診。目前還沒有到這個程度，市府和工作隊都會持續即時掌握資訊與關注。

羅一鈞指出，本周日至周三病例數，與上周同期相比，明顯下降15%，這禮拜可說是確定反轉。