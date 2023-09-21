教宗接見台灣首位原住民正權主教浦英雄 聽見台灣問候報以熱情笑容
天主教台灣首位原住民正權主教、嘉義教區主教浦英雄，到義大利羅馬出席梵蒂岡教廷福音傳播部，舉行的新主教訓練課程，日前浦英雄晉見教宗方濟各，轉達來自台灣教會的問候，教宗則報以最熱情的笑容表達感謝。
駐教廷大使館臉書貼圖文說：「歡迎浦主教來教廷訪問，台灣嘉義教區浦英雄主教日前來羅馬出席教廷福音傳播部舉行的新主教訓練課程，活動期間浦主教獲得晉見教宗方濟各機會，親自轉達來自台灣教會的問候，教宗則報以最熱情的笑容表達感謝。
浦英雄離開羅馬前，特別前來教廷大使館，參觀慶祝教宗就職十周年的「五餅二魚藝術展」。浦主教對大使館運用台灣當代藝術，作為教宗就職十週年獻禮的巧思，表達高度肯定，認為這個深具意義的藝術饗宴，將有助增進台梵文化交流。」
教宗方濟各去年2月16日任命阿里山鄉鄒族神父浦英雄，為嘉義教區新主教，去年4月3日就職，成為台灣教會第一位原住民正權主教，浦英雄說，教廷駐台代辦訴他人事任命，「我當時心情誠惶誠恐，非常驚訝！我是天主的僕人，信靠天主，聖母媽媽的代禱。」
浦英雄說，他是土生土長鄒族原住民，教宗任命他擔任第一位原住民正權主教，帶給全台原住民很大鼓舞，顯示教宗重視原住民議題及文化傳承。他在嘉義教區擔任34年本堂神父，擔任教區秘書長，受歷任主教信任培訓。
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