遇虎頭蜂攻擊如何自保？ 捕蜂達人：遇黑尾仔巡邏蜂要快逃而不是蹲下

新北市瑞芳蜂螫2死的元凶黃腳虎頭蜂，秋天虎頭蜂築巢季節，讓民眾聞蜂色變，嘉縣3年前1名36歲陳姓男子在果園工作，遭虎頭蜂螫到臉頰，10分陷入昏迷，消防隊員搶救送醫不治；今年8、9月，嘉義縣市也傳出蜂螫傷人事件。

遇虎頭蜂攻擊，如何自保？嘉義縣救援協會接受縣府委託負責轄區捕蜂捉蛇，理事長徐紹唐經常帶隊出勤，摘除虎頭蜂巢有豐富經驗，與俗稱「黑尾仔」最凶猛黑腹胡蜂有交手經驗，他說，南部黃腹虎頭蜂最凶，罕見黃腳虎頭蜂，有隊員被毒蜂螫到留下疤痕，在中海拔山區活動遇「黑尾仔」巡邏蜂出現，要趕快走避。

徐紹唐說，3月至8月只有單一隻蜂王（后），9月起，蜂王（后）會開始造王，以便傳宗接代，看蜂巢大小，新生的蜂王（后）約在100至300隻，入冬，蜂王（后）會躲進地底過冬，明年3、4月再出來築巢，從1隻蜂王（后）, 要築巢又要生卵，繁衍到8月，一巢約有上千隻蜂。

秋天虎頭蜂築巢無所不在，虎頭蜂群曾在沿海布袋鎮一輛停放空曠處的報廢汽車後行李箱，築足球大小的蜂巢，救援協會派人摘掉蜂巢，解除危機。

虎頭蜂群警戒範圍約在巢穴直徑百公尺內，其中以黑腹虎頭蜂警戒區域最大，踏入牠們勢力範圍，易引起成群蜂從巢穴中飛出攻擊，通常3、4月築巢，初期蜂巢位於土穴中，5、6月，蜂巢會遷移到10公尺以上的高大樹枝上。

徐紹唐指出，野外遇到虎頭蜂，不要招惹牠們，或蹲下或繞道；一旦惹上巡邏蜂遭攻擊，「應該馬上逃跑而不是蹲下」，虎頭蜂不會因為人蹲下不攻擊，虎頭蜂攻擊，不能用手拍打、揮舞，用衣物或帽子先護住頭部，壓低身體快步跑離現場，若附近有草叢則可躲入等待蜂群離開，萬一被叮咬可以趕快用尿液行急救，盡量不要穿太鮮豔的衣服進入山區。