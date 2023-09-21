赤蘭溪溢堤沖進村 將檢討整治

嘉義縣山區10日逾200毫米暴雨造成赤蘭溪暴漲溢堤，沖毀沿岸農作物，中埔鄉鹽館村部分住家遭洪水沖入，居民及民代批評部分河道未整治，災害逾1周河道的橋梁下橋墩也還卡著洪水沖下的巨大竹子，災後未見檢討。第5河川局表示，昨已找廠商清除竹子，會另邀相關單位檢討整治赤蘭溪，防水患。

住中埔鹽館村的嘉縣救難協會前理事長徐紹唐10日晚間投入救災，也拿手機記錄湍急洪水漫淹道路、農田，沖入7、8戶住家慘狀。他說，赤蘭溪部分河道未整治，洪水從灣潭溪、後坑溪交會處溢堤流出，河道滿布大小石塊、還有許多高莖植物，都妨礙水流，亟待整治。

有居民也質疑，善琢橋下有多棵竹子災後還卡在橋墩，第5河川局表示，昨上午派遣機具進場，至下午4點多完全清除，恢復暢通。第5河川局也指出，赤蘭溪是八掌溪支流，過去曾公告執行治理計畫，將邀相關單位再檢討，灣潭溪、後坑溪是否在治理範圍，也會與水土保持署及縣府會勘釐清。

赤蘭溪位在中埔、水上鄉境，幹流長度21.50公里，流域111多平方公里，平地占30.19％，流域因山區多，源短流急，常造成河岸沖蝕，中下游河道蜿蜓曲折、河幅大小不一，常導致泛濫，1959年87水災、1988年的814水災都災情嚴重，居民對防洪保護需求殷切。