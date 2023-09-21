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西濱將軍服務區 地方：不要陽春版

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

台南市政府爭取台61線西濱快速公路在將軍交流道設置服務區，選址南向匝道出口處，觀旅局正做可行性評估。地方居民希望打造為完整服務區、不要簡易型；常行經的駕駛也憂心此站已接近61線末端，車流較少恐影響招商。市府回應，評估的期末報告預計年底出爐，先求有再求好，相關建議都會納入參考。

據初步規畫，將軍服務區為下匝道旁的國產署、雲嘉南濱海國家風景區國有地，面積約1.6公頃，會保留局部現地水景環境，規畫成為生態滯洪池，整體以綠能建築為目標，也有可眺望夕陽的景觀休憩平台；服務區內則擬設商店、餐廳、地方創生小農市集廣場、廁所等設施。

地方居民認為，目前西濱已有雲林口湖、新竹新豐休息站，台中大安的站也預定本月開幕，但都是高架道路下簡易休息站，希望將軍服務區不只是陽春休息站，要展售地方農特產，也兼顧重機騎士服務需求，打造在地特色意象的建築設計，帶動觀光發展。

1名常行經該處的超商業者說，台61線通過台84線北門系統交流道後，車流就明顯減少，此休息站更距離台61末端更僅12公里，要等到興建中的西濱曾文溪大橋2028年完工後車流才會激增，服務區招商是一大挑戰。

「最怕一場空！」在地鯤溟里長周吉朋說，希望未來服務區引來人潮，帶動地方商機，但去年會勘後，蘇貞昌已卸任院長，不少人擔心白忙一場。立委林俊憲、市議員蔡蘇秋金等人說，服務區已拍板定案，鄉親們可放心。

觀旅局指出，將軍服務區預定地鄰近將軍漁港、馬沙溝３Ｄ彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田，未來結合相關景點，期末報告年底完成，明年向中央爭取經費闢建，再提報交通部公路局爭取預算執行，至於開幕日期待評估。

建築 林俊憲

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